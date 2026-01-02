Phantom Blade Zero fue añadido a listas de desados más de un millón de veces en las últimas dos emanas

Phantom Blade Zero, de S-GAME.

En solo dos semanas desde la confirmación de su fecha de lanzamiento, Phantom Blade Zero superó el millón de jugadores que lo agregaron a sus listas de deseados en Steam, PlayStation Store y Epic Games Store.

Esta cifra posiciona al juego de S-GAME como uno de los lanzamientos más esperados para el próximo año. El equipo expresó públicamente su agradecimiento por el entusiasmo de la comunidad y resaltó el esfuerzo de la industria asiática a nivel global.

Crecimiento actual y futuro de la industria china de videojuegos

Phantom Blade Zero forma parte de una ola de producciones chinas que han destacado en los últimos años, junto a títulos reconocidos como Genshin Impact, Black Myth Wukong y Where Winds Meet. La preferencia por títulos asiáticos se refleja en récords de listas de deseados y en el interés creciente de jugadores occidentales por propuestas que integran narrativa, jugabilidad compleja y atractivos visuales.

La presentación original de Phantom Blade Zero en 2023, durante un evento exclusivo de Sony, fue una señal temprana de la intención de la industria china de expandirse a nivel mundial. Desde ese momento, la información ha sido limitada, con avances y tráilers presentados en eventos importantes. La recepción en ferias como Gamescom confirmó el interés internacional por el juego.

Combinación de géneros y expectativas del público

Integrando elementos de acción intensa, característicos de series como Devil May Cry y Ninja Gaiden, el juego presenta un diseño de niveles influenciado por los denominados juegos tipo soulslike. A través de sus redes sociales, S-GAME ha señalado que el conjunto de habilidades y armas aportará una experiencia sólida y adaptable, pensada para atraer a diversos tipos de jugadores.

Quienes tuvieron la oportunidad de probar el juego en diferentes eventos han elogiado la amplitud del sistema de combate, la complejidad de sus mecánicas y el atractivo visual, factores clave para comprender el interés generado en la comunidad. Esta estrategia responde a la demanda de productos de calidad internacional por parte de una audiencia mundial.

Impacto comunitario y repercusión internacional

El récord de listas de deseados ha tenido eco en redes sociales, donde miles de usuarios manifestaron su interés y anticipación ante el lanzamiento del juego. S-GAME, en respuesta, agradeció a los jugadores a través de mensajes de reconocimiento y celebraciones de temporada, acompañados de nuevos tráilers que han incrementado la atención mediática.

Para el público general, este tipo de logros anticipados suele indicar un alto nivel de producción e inversión, aunque también incrementa las expectativas y la presión sobre los desarrolladores. El caso de Phantom Blade Zero plantea dudas sobre cómo S-GAME manejará el paso de convertirse en un fenómeno dentro de las listas de deseos a lograr éxito real en ventas y recepción crítica en su lanzamiento de septiembre de 2026.