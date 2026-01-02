Malditos Nerds

Phantom Blade Zero fue añadido a listas de desados más de un millón de veces en las últimas dos emanas

El RPG de acción Phantom Blade Zero ha superado el millón de interesados en solo quince días, evidenciando el creciente peso de la industria de videojuegos china

Guardar
Phantom Blade Zero, de S-GAME.
Phantom Blade Zero, de S-GAME.

En solo dos semanas desde la confirmación de su fecha de lanzamiento, Phantom Blade Zero superó el millón de jugadores que lo agregaron a sus listas de deseados en Steam, PlayStation Store y Epic Games Store.

Esta cifra posiciona al juego de S-GAME como uno de los lanzamientos más esperados para el próximo año. El equipo expresó públicamente su agradecimiento por el entusiasmo de la comunidad y resaltó el esfuerzo de la industria asiática a nivel global.

Crecimiento actual y futuro de la industria china de videojuegos

Phantom Blade Zero forma parte de una ola de producciones chinas que han destacado en los últimos años, junto a títulos reconocidos como Genshin Impact, Black Myth Wukong y Where Winds Meet. La preferencia por títulos asiáticos se refleja en récords de listas de deseados y en el interés creciente de jugadores occidentales por propuestas que integran narrativa, jugabilidad compleja y atractivos visuales.

La presentación original de Phantom Blade Zero en 2023, durante un evento exclusivo de Sony, fue una señal temprana de la intención de la industria china de expandirse a nivel mundial. Desde ese momento, la información ha sido limitada, con avances y tráilers presentados en eventos importantes. La recepción en ferias como Gamescom confirmó el interés internacional por el juego.

Phantom Blade Zero, de S-GAME.
Phantom Blade Zero, de S-GAME.

Combinación de géneros y expectativas del público

Integrando elementos de acción intensa, característicos de series como Devil May Cry y Ninja Gaiden, el juego presenta un diseño de niveles influenciado por los denominados juegos tipo soulslike. A través de sus redes sociales, S-GAME ha señalado que el conjunto de habilidades y armas aportará una experiencia sólida y adaptable, pensada para atraer a diversos tipos de jugadores.

Quienes tuvieron la oportunidad de probar el juego en diferentes eventos han elogiado la amplitud del sistema de combate, la complejidad de sus mecánicas y el atractivo visual, factores clave para comprender el interés generado en la comunidad. Esta estrategia responde a la demanda de productos de calidad internacional por parte de una audiencia mundial.

Impacto comunitario y repercusión internacional

El récord de listas de deseados ha tenido eco en redes sociales, donde miles de usuarios manifestaron su interés y anticipación ante el lanzamiento del juego. S-GAME, en respuesta, agradeció a los jugadores a través de mensajes de reconocimiento y celebraciones de temporada, acompañados de nuevos tráilers que han incrementado la atención mediática.

Para el público general, este tipo de logros anticipados suele indicar un alto nivel de producción e inversión, aunque también incrementa las expectativas y la presión sobre los desarrolladores. El caso de Phantom Blade Zero plantea dudas sobre cómo S-GAME manejará el paso de convertirse en un fenómeno dentro de las listas de deseos a lograr éxito real en ventas y recepción crítica en su lanzamiento de septiembre de 2026.

Temas Relacionados

Phantom Blade ZeroS-GAMEmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Avatar: Frontiers of Pandora rompe su récord de jugadores en Steam gracias a la nueva película

Avatar: Frontiers of Pandora ha logrado multiplicar por cinco sus jugadores simultáneos este mes

Avatar: Frontiers of Pandora rompe

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Kaguya-sama: Love is War dará un giro inédito y concluirá su adaptación animada con una película especial

Kaguya-sama: Love is War cerrará

El spin-off de Stranger Things responderá preguntas sin reciclar a personajes conocidos

El nuevo spinoff de Stranger Things será independiente, sin viejos protagonistas ni escenarios conocidos

El spin-off de Stranger Things

Los mejores videojuegos de 2025

Desde Clair Obscur: Expedition 33 hasta el tan esperado Hollow Knight: Silksong, el 2025 nos deja con grandes títulos para disfrutar

Los mejores videojuegos de 2025

Las mejores películas de 2025

De Paul Thomas Anderson a Spike Lee, de Guillermo del Toro a Ryan Coogler, esta es la selección de lo mejor del año en términos cinematográficos

Las mejores películas de 2025

ANIME

Kaguya-sama: Love is War cerrará

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

PELÍCULAS

Las mejores películas de 2025

Las mejores películas de 2025

Retrocultura Activa | Bioterror pulp y mutantes de medianoche: cuerpo, cosmos y conspiración

Avengers: Doomsday confirma el regreso de Thor con un nuevo tráiler

James Cameron declara que el futuro de Avatar depende del éxito de Avatar: Fuego y Cenizas

Retrocultura Activa | Vampiros después de clase: adolescentes sedientos de sangre en los 80s y 90s

SERIES

El spin-off de Stranger Things

El spin-off de Stranger Things responderá preguntas sin reciclar a personajes conocidos

Malcolm in the Middle presenta un nuevo tráiler de su regreso después de 20 años

Bridgerton presenta un nuevo adelanto de su cuarta temporada

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodios 7 y 8: Más Stephen King que nunca

Dexter: Resurrection fija la fecha de estreno de su segunda temporada para octubre