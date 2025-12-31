Los mejores videojuegos de 2025

Dispatch, de AdHoc Studio.

Al acercarse los últimos momentos del año, siempre es satisfactorio mirar hacia atrás y recordar lo que estos últimos 12 meses nos dejaron. En lo que respecta al mundo del gaming, muchos estarán de acuerdo en que este fue un año con títulos de muy alta calidad, ya sea de la mano de franquicias establecidad como de sorpresas inesperadas.

Para celebrar este 2025 en el gaming, desde Malditos Nerds armamos un listado de los 10 juegos que marcaron el año y conquistaron el corazón (y los controles) de millones de personas. Vale la pena aclarar que esto no es un top ordenado, sino una lista armada con nuestro criterio.

Habiendo dicho esto, les presentamos los mejores juegos de este 2025 que se nos va:

Hades II, de Supergiant Games.

“Hades II es todo lo que Hades es y más. Es como la selección Argentina de Scaloni que, aún cuando lo ganó todo, todavía tiene hambre de gloria, manteniendo intacto el núcleo del equipo, pero cambiando algunas piezas claves en pos de conseguir cierta renovación.

Luego de pasar un año y medio en la incubadora del acceso anticipado, Supergiant Games finalmente publicó la versión 1.0 de lo que a día de hoy es su mejor trabajo. Porque cuando parecía arriesgado plantear una secuela, manteniendo la misma temática y jugabilidad, el estudio regresa con un juego de acción que es a la vez una especie de telenovela moderna de la mitología griega antigua ingeniosamente diseñada, más grande y audaz."

Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive.

“La suma de todos los elementos que componen al juego desencadenan en una entrega atrapante en todo sentido. El título no solo se juega muy bien sino que también tiene una historia que contar y personajes memorables que no podremos olvidar.

A lo largo de toda la experiencia hay momentos divertidos, momentos dramáticos, combates alucinantes y, sobre todo, una entrega llena de corazón. Clair Obscur: Expedition 33 cumple y supera cada una de las pretensiones que tenía sobre él volviéndolo uno de mis juegos favoritos no solo del año, sino del último tiempo."

Blue Prince, de Dogubomb.

“No es fácil definir con exactitud qué es Blue Prince, pero intentaré hacerlo del mejor modo posible. El trabajo de Dogubomb es como un juego de mesa que a priori recuerda a Clue Detective, pero con muchos rompecabezas. Sin embargo, también entra en juego una mecánica estilo roguelike muy ingeniosa que le confiere al título una personalidad única y radicalmente diferente a todo lo que podemos ver en dicho género.

El resultado es el de una propuesta increíblemente adictiva gracias a los múltiples misterios que plantea. Un videojuego que no sólo consiguió atraparme con una facilidad inusitada, sino que me dejó pensando más allá del tiempo que pasé frente a la pantalla intentando dilucidar el secreto de Mount Holly."

Split Fiction, de Hazelight Studios.

“Split Fiction tenía la difícil tarea de ser el sucesor espiritual de It Takes Two, juego ganador del GOTY en 2022 que sorprendió a todos al proponer una historia simpática sobre una separación y una jugabilidad ya casi no vista en la industria como lo es la pantalla dividida y la obligación de ser jugado en cooperativo.

Esta apuesta por los dos jugadores no fue una innovación de It Takes Two sino que forma parte de la esencia de Hazelight Studios y más que nada de su director Josef Fares. Habiendo jugado y disfrutado de todas sus obras como Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out e It Takes Two puedo decir que Split Fiction es, hasta el momento, la obra superadora de su carrera ya que mejora y lleva a otro nivel todos sus elementos."

Donkey Kong Bananza, de Nintendo.

“Donkey Kong Bananza no sólo es el regreso triunfal de uno de sus personajes más históricos y el rescate de una saga que hace años no brillaba en consolas Nintendo, es también la rápida introducción de una experiencia blockbuster por donde se lo mire. Donkey Kong Bananza es único, es auténtico y está hecho por un equipo de desarrollo que ha demostrado más de una vez romper los moldes de este género.

No lo encasillaría en un sólo género ni lo definiría de una forma. Creo que lo más acertado es decir que Donkey Kong Bananza tiene vida propia y que, siendo el segundo videojuego exclusivo de Nintendo Switch 2, es una experiencia que todas las personas que compren la consola deberían disfrutar. La vara queda alta para todo lo que saque Nintendo de ahora en adelante."

Hollow Knight: Silksong, de Team Cherry.

“Hollow Knight: Silksong es la secuela que tanto esperamos y la que nos merecíamos. Es más de lo mismo, sin duda, pero es mejor en todos los frentes. Estamos ante una obra pulida y diseñada con recelo, cuidando hasta el último detalle en cada aspecto. Cuando morimos por lo general lo hacemos por descuidar la exploración o por perder la paciencia, pero así como me han matado en tres golpes media docena de veces también he superado ese mismo jefe o situación en una sucesión legendaria de esquives y contraataques. Eso no sucede en juegos que dejen las cosas libradas al azar, por eso destaco el brillante trabajo de Team Cherry.

Hoy en día, y en especial en el género metroidvania, es raro experimentar un juego en el que cada aspecto fue cuidadosamente pensado y diseñado para funcionar así. Puede gustar o no. Podemos sentirnos abrumados por la dificultad o tomarlo como un desafío personal, una invitación a superarnos, pero de ninguna manera estamos en condiciones de afirmar que está mal hecho o fue descuidado. Si aman los desafíos, son perseverantes o simplemente se enamoraron del primer juego, vayan corriendo a jugar Hollow Knight: Silksong que no salen juegos así todos los años."

Death Stranding 2: On the Beach, de Kojima Productions.

“El primer Death Stranding era casi un ejercicio de limitación creativa: una serie de restricciones autoimpuestas para un equipo que tenía que probarse a sí mismo después de hacer el mismo juego durante 20 años: ¿se puede hacer un juego AAA sin combate? ¿Se pueden contar historias de otra forma, indirecta y teatral? ¿Se puede convertir un acto tan simple como caminar en una serie compleja de mecánicas y sistemas? La respuesta puede haber sido “sí”, pero también “¿para qué?”. Redefinir el lenguaje puede haber liberado al equipo, pero el gasto de tiempo y dinero que implica desarrollar un AAA moderno es tal que no tiene sentido no hacer que el juego que uno crea sea, al mismo tiempo, todos los juegos que uno quiere hacer.

No hay diseñador comercial de videojuegos que, como Kojima, haya interpelado de forma tan constante y directa al jugador. La gran diferencia de Death Stranding 2 está en que la conversación va por las dos vías. Kojima escucha y por eso logra experimentar sin restringir. El jugador decide si quiere quedarse con la poesía y el misterio de una secuencia cinemática o si prefiere leer el resumen en el Corpus. Decide si quiere pelear contra ese jefe complicado o si saltear la secuencia. Decide si quiere largas caminatas con Low Roar de fondo o hacer una “speedrun” del mapa en pickups y monorrieles."

Kingdom Come: Deliverance II | Desarrollador: Warhorse Studios | Distribuidores: Deep Silver, Plaion

“Es por todo esto y más que Kingdom Come: Deliverance II logró enamorarme. Es un videojuego que no es para todo el mundo, sí, pero quienes estén dispuestos a darle una oportunidad encontrarán que la fortuna sonríe a los valientes. El mundo propuesto por Warhorse Studios es lo que nosotros decidamos hacer de él y nos ofrece total libertad para que así sea. Si lo deseamos, Henry de Skalitz puede convertirse en un criminal alcohólico, conspirador y manipulador, o en un miembro leal y honesto de una estructurada sociedad medieval.

Un título con una narrativa sublime y una escritura de primer nivel que nos permite experimentar peleas intensas, disfrutar de espectaculares secuencias cinematográficas y de una experiencia que se quedará por mucho tiempo junto a nosotros. Lo único malo es que ahora vamos a tener que esperar, como mínimo, otros siete años para la tercera parte."

Monster Hunter Wilds | Desarrollador: Capcom | Distribuidores: Capcom, Capcom U.S.A., Inc.

“Podría seguir mencionando innumerables ejemplos de cómo Monster Hunter Wilds recompensa nuestra dedicación y experimentación con sus diversos elementos y opciones, mientras mantiene la accesibilidad para los nuevos jugadores.

Sin embargo, es mucho más sencillo recomendar Monster Hunter Wilds a todos. Es verdaderamente una experiencia extraordinaria, y no existe mejor momento que este para adentrarse en la franquicia."

Dispatch

Dispatch es un juego episódico de ocho capítulos desarrollado por AdHoc Studio que se convirtió rápidamente en un fenómeno dentro del panorama del gaming narrativo. Con una clara herencia del estilo Telltale, la historia sigue a Robert Robertson, un exsuperhéroe que, tras perder su icónico traje, encuentra un nuevo propósito trabajando en una oficina como líder de un equipo de villanos que desean una segunda oportunidad en su vida. A lo largo de la temporada, el juego construye un relato atrapante sobre el volver a empezar, el romance, el liderazgo y la redención, apoyado en un guión sólido, personajes carismáticos y decisiones que permiten al jugador involucrarse activamente en el desarrollo de los vínculos y el rumbo de la historia.

Desde lo técnico y artístico, Dispatch destaca por una presentación de altísimo nivel que lo hace sentir más cercano a una serie animada de gran presupuesto que a un videojuego independiente. La animación es fluida y expresiva, las actuaciones de voz —con Aaron Paul a la cabeza— aportan profundidad emocional, y la dirección narrativa mantiene un ritmo constante que invita a seguir episodio tras episodio. Su ambición, pulido audiovisual y capacidad para generar conversación lo posicionan como uno de los exponentes más importantes del videojuego narrativo contemporáneo, demostrando que el género sigue teniendo un enorme potencial creativo.

Silent Hill f, de NeoBards Entertainment.

“Podría hablar muchísimo más de Silent Hill f, pero realmente es un título que hay que experimentar por uno mismo. NeoBards Entertainment y Ryukishi07 lograron revivir una franquicia que parecía imposible de reflotar sin recurrir únicamente a remakes, y lo hicieron de la mejor manera. Incluso aunque el combate sea el único punto que le juega un poco en contra al juego, eso resulta ser hasta propio de la franquicia en sí.

Silent Hill f es un Silent Hill con todas las letras: una excelente exploración de la mente de un personaje en un mal momento de su vida, solo que esta vez ni siquiera hizo falta poner un pie en esa ciudad para lograrlo."