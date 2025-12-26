Malditos Nerds

REVIEW | Anaconda - Una película salvada por sus protagonistas

Jack Black y Paul Rudd interpretan a dos amigos en problemas en esta comedia ligera que funciona como una reinvención “meta” de la memorable versión de 1997

Guardar
Anaconda (Captura de tráiler oficial)
Anaconda (Captura de tráiler oficial)

En la nueva Anaconda, Doug (Jack Black) y Griff (Paul Rudd), viajan al Amazonas con la idea de hacer un reboot del “clásico” de 1997 y terminan siendo perseguidos por una anaconda verdadera (representada con una muy decepcionante serpiente de CGI).

A diferencia de lo que quieren hacer los personajes de esta historia, Anaconda no es un reboot sino una suerte de homenaje con tintes de Tropic Thunder en donde los acompañan Steve Zahn (The White Lotus), Thandie Newton (Westworld) y Selton Mello (Aún Estoy Aquí).

Anaconda (Captura de tráiler oficial)
Anaconda (Captura de tráiler oficial)

El problema con esta versión es que no sabe muy bien lo que quiere contarnos y muchas veces termina apoyándose únicamente en el carisma de Paul, Jack y del resto del elenco. A veces esto es suficiente para divertir a los espectadores pero aún así, no logra ocultar una narrativa caótica y con muchos agujeros de guión en donde nos preguntamos qué es lo que está pasando la mayor parte del tiempo.

Lo único que el director tiene claro es que el foco de la historia no va a estar puesto en el elemento de terror y supervivencia: de hecho, la serpiente muchas veces queda en un segundo (y a veces) un tercer plano. Acá lo que se prioriza es la relación entre estos dos amigos y su sueño de la infancia de trabajar juntos.

Anaconda (Captura de tráiler oficial)
Anaconda (Captura de tráiler oficial)

El director Tom Gormican (El Peso del Talento) busca parodiar los excesos de reboots, secuelas y precuelas en la industria del cine y el agotamiento general de ideas originales que la misma atraviesa y lo hace muy bien. De hecho, Anaconda es una comedia con personajes delirantes que no se toma para nada en serio, pero a pesar de ser consciente de lo absurda que es, una película necesita establecer reglas claras dentro de las cuales moverse.

Acá, las cosas pasan porque pasan a la espera de explicaciones que nunca aparecen, y sorpresivamente funcionan mejor las escenas en donde no aparece el animal gigante, y nos reímos de las reacciones de los amigos y de la increíble química entre ellos.

El resultado final es el de una película entretenida (se agradece la amena duración de una hora y cuarenta minutos) pero con un guión demasiado perezoso para convertirse en la inolvidable versión de 1997 con Jennifer Lopez.

6
Divertida pero olvidableAplausos para Jack Black y Paul Rudd que logran hacer de un guión mediocre una película divertida
Disponible en
Cine

Temas Relacionados

AnacondaJack BlackPaul Ruddmalditos-nerds-peliculaspeliculasmalditos-nerdsreviewmalditos-nerds-reviews

Más Noticias

Bridgerton presenta un nuevo adelanto de su cuarta temporada

El primer tráiler de la cuarta temporada de Bridgerton revela una trama inspirada en La Cenicienta

Bridgerton presenta un nuevo adelanto

REVIEW | Metroid Prime 4: Beyond - Mucho para disfrutar, cosas para mejorar

La nueva entrega de Metroid Prime se lleva una valoración injusta en redes sociales mientras que representa una digna secuela de lo que fue uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos

REVIEW | Metroid Prime 4:

Zenless Zone Zero lanzará su versión 2.5 el 30 de diciembre con un nuevo modo cooperativo

El esperado final de la temporada 2 de Zenless Zone Zero trae nuevos modos, recompensas y agentes clave

Zenless Zone Zero lanzará su

Los juegos más esperados de 2026 #5: Pragmata

El nuevo juego de Capcom nos lleva a un mundo de ciencia ficción donde tendremos que combinar acción y puzzles para sobrevivir

Los juegos más esperados de

Sandfall Interactive decide no aumentar su tamaño pese al éxito de Clair Obscur: Expedition 33

La decisión de Sandfall Interactive desafía las tendencias del sector y afecta la percepción sobre el éxito indie

Sandfall Interactive decide no aumentar

ANIME

Chainsaw Man confirma su segunda

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

Retrocultura Activa | Isekai: del tropo curioso al género más sobreexplotado del anime moderno

PELÍCULAS

‘La Odisea’, la próxima película

‘La Odisea’, la próxima película de Christopher Nolan, revela su primer tráiler

Avengers: Doomsday presenta su primer adelanto, confirmando el regreso de Chris Evans

REVIEW | Avatar: Fuego y Cenizas - Cómo subirse a un juego en un parque de diversiones

‘El Día De La Revelación’, la nueva película de Steven Spielberg, presenta su tráiler

Andy Muschietti sueña con un supercorte de más de seis horas de It e It: Chapter Two

SERIES

Bridgerton presenta un nuevo adelanto

Bridgerton presenta un nuevo adelanto de su cuarta temporada

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodios 7 y 8: Más Stephen King que nunca

Dexter: Resurrection fija la fecha de estreno de su segunda temporada para octubre

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

Fallout comenzará el rodaje de su tercera temporada a mediados del año próximo