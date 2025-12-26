REVIEW | Anaconda - Una película salvada por sus protagonistas

Anaconda (Captura de tráiler oficial)

En la nueva Anaconda, Doug (Jack Black) y Griff (Paul Rudd), viajan al Amazonas con la idea de hacer un reboot del “clásico” de 1997 y terminan siendo perseguidos por una anaconda verdadera (representada con una muy decepcionante serpiente de CGI).

A diferencia de lo que quieren hacer los personajes de esta historia, Anaconda no es un reboot sino una suerte de homenaje con tintes de Tropic Thunder en donde los acompañan Steve Zahn (The White Lotus), Thandie Newton (Westworld) y Selton Mello (Aún Estoy Aquí).

Anaconda (Captura de tráiler oficial)

El problema con esta versión es que no sabe muy bien lo que quiere contarnos y muchas veces termina apoyándose únicamente en el carisma de Paul, Jack y del resto del elenco. A veces esto es suficiente para divertir a los espectadores pero aún así, no logra ocultar una narrativa caótica y con muchos agujeros de guión en donde nos preguntamos qué es lo que está pasando la mayor parte del tiempo.

Lo único que el director tiene claro es que el foco de la historia no va a estar puesto en el elemento de terror y supervivencia: de hecho, la serpiente muchas veces queda en un segundo (y a veces) un tercer plano. Acá lo que se prioriza es la relación entre estos dos amigos y su sueño de la infancia de trabajar juntos.

Anaconda (Captura de tráiler oficial)

El director Tom Gormican (El Peso del Talento) busca parodiar los excesos de reboots, secuelas y precuelas en la industria del cine y el agotamiento general de ideas originales que la misma atraviesa y lo hace muy bien. De hecho, Anaconda es una comedia con personajes delirantes que no se toma para nada en serio, pero a pesar de ser consciente de lo absurda que es, una película necesita establecer reglas claras dentro de las cuales moverse.

Acá, las cosas pasan porque pasan a la espera de explicaciones que nunca aparecen, y sorpresivamente funcionan mejor las escenas en donde no aparece el animal gigante, y nos reímos de las reacciones de los amigos y de la increíble química entre ellos.

El resultado final es el de una película entretenida (se agradece la amena duración de una hora y cuarenta minutos) pero con un guión demasiado perezoso para convertirse en la inolvidable versión de 1997 con Jennifer Lopez.

6 Divertida pero olvidable Aplausos para Jack Black y Paul Rudd que logran hacer de un guión mediocre una película divertida Disponible en Cine