The Game Awards 2025 - Wizards of the Coast presenta su nuevo título, Warlock: Dungeons & Dragons

Warlock

Durante la noche de The Game Awards 2025, el evento estelar de Geoff Kingsley, pudimos ver un adelanto de lo nuevo de Wizards of the Coast, que hace uso de la propiedad intelectual de Dungeons & Dragons. Bajo el título de Warlock: Dungeons & Dragons, este nuevo proyecto del estudio se presenta como una oferta totalmente diferente en lo que se refiere a juegos basado en la popular franquicia de calabozos y dragones.

Desarrollado por Invoke Studios, el título se presenta como un RPG de acción para un solo jugador de mundo abierto, donde su principal atractivo se basa en el hecho de que deberemos hacer uso de magia oscura para enfrentar a nuestros enemigos. Llevaremos a nuestra protagonista, Kaatri, en lo que sus desarrolladores definen como un immersive-sim donde haremos uso de sus habilidades de hechicera para superar combates y obstáculos del entorno.

Para hacer memoria e ir hacia atrás en el tiempo, vale recordar que los primeros juegos con la licencia oficial de Dungeons & Dragons surgieron en la época del Intellivision, cuando Mattel obtuvo permiso para usar el nombre en un par de títulos que poco tenían que ver con las reglas o ambientaciones del juego de rol. Durante años aparecieron juegos inspirados en D&D, como Wizardry o Ultima, pero ninguno contaba con aprobación de TSR, la empresa creadora del sistema. Recién en 1987, TSR decidió buscar un socio para desarrollar videojuegos oficiales y eligió a Strategic Simulations Inc. (SSI), que se impuso a compañías como Electronic Arts y Origin gracias a su experiencia.

Warlock

Tras el éxito de la serie Gold Box, SSI perdió la exclusividad en 1994 y la licencia se dividió entre varios estudios. Interplay Productions obtuvo los derechos para crear juegos ambientados en Forgotten Realms y Planescape, lo que permitió el nacimiento de Black Isle Studios, responsable de varios títulos destacados basados en estas ambientaciones. Interplay también publicó Baldur’s Gate, desarrollado por BioWare. Sin embargo, problemas financieros llevaron al cierre de Black Isle en 2003 y a la cancelación de su siguiente proyecto, conocido como “Jefferson”, debido a conflictos legales con Wizards of the Coast.

La situación de la licencia cambió nuevamente cuando Wizards of the Coast compró TSR en 1997 y, dos años después, fue adquirida por Hasbro. Esto colocó a Hasbro Interactive como responsable de explotar la marca en videojuegos, hasta que la división fue vendida en 2001 a la compañía francesa Infogrames. De esa transición surgió la publicación de Neverwinter Nights en 2002, desarrollado por BioWare y convertido en uno de los títulos más influyentes asociados a Dungeons & Dragons. Con el correr de los años, empezaron a aparecer otros títulos muy influyentes, como Eye of the Beholder, Forgotten Realms o Baldur’s Gate, entre otros.