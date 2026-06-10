El popular Valheim sale de acceso anticipado tras 5 años y llega a PlayStation 5 y Switch 2

Con el lanzamiento oficial de Valheim en su versión 1.0, el juego también estará disponible para PlayStation 5 y Nintendo Switch 2, además de estar ya disponible para PC, Linux, Mac, Xbox One y Xbox Series.

A partir del próximo 9 de septiembre, Valheim dejará oficialmente su fase de acceso anticipado y estará disponible en su versión completa para PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Xbox One y PC, incluyendo Steam, Microsoft Store, Linux y Mac. Iron Gate, el estudio desarrollador, junto con Coffee Stain Publishing, confirmaron que, tras más de cinco años en acceso anticipado, este título de supervivencia y construcción ambientado en la temática vikinga alcanzará la versión 1.0. Con este lanzamiento, se añadirá el bioma final y se habilitará por primera vez la conexión entre jugadores de todas las plataformas.

Detalle de las novedades del lanzamiento: el bioma Deep North

La principal innovación de este lanzamiento es Deep North, un extenso y desafiante bioma helado que representa la conclusión de la aventura principal dentro del universo de Valheim. Robin Eyre, director creativo de Iron Gate, señaló que el equipo dedicó un gran esfuerzo para que esta región estuviera a la altura del desenlace narrativo. Deep North se distingue por sus montañas glaciares, fuertes nevadas y tundras inexploradas que pondrán a prueba las capacidades de supervivencia de los jugadores.

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Desde el punto de vista jugable, Deep North incorpora enemigos completamente nuevos. Al explorar este bioma, los jugadores encontrarán aldeas abandonadas y descubrirán que no son los primeros en intentar conquistar este entorno hostil. La región está habitada por los Gammeltrolls, gigantes ancestrales formados a partir de trolls que migraron hasta estas tierras para fusionarse con el hielo. Además, en las profundidades subterráneas acechan los Elakingar, seres que excavan túneles y emboscan a quienes se aventuran bajo la superficie, en ocasiones acompañados de criaturas aún más peligrosas cuyas identidades se mantienen en secreto para sorpresa de los jugadores.

El paquete de contenido de Deep North incluye nuevas armas, materiales y opciones de construcción para las bases, ampliando considerablemente las posibilidades de supervivencia, personalización y combate. Este enfoque incrementa el desafío y la variedad en el tramo final del juego, buscando renovar el interés tanto de quienes esperaron la versión definitiva como de la comunidad que participó durante el acceso anticipado.

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Expansión a múltiples plataformas y función de juego cruzado

Uno de los logros más relevantes de este lanzamiento es la llegada simultánea de Valheim a varias plataformas y la implementación de soporte completo para juego cruzado. Desde su debut original en PC en febrero de 2021, el juego se expandió en 2023 a Xbox Series y Xbox One, y ahora concluye este proceso incluyendo PlayStation 5 y Nintendo Switch 2.

A partir del 9 de septiembre, usuarios de cualquier plataforma podrán reunirse en partidas compartidas sin restricciones, una característica que Coffee Stain Publishing destaca como fundamental para el futuro del juego. La meta es fortalecer la comunidad global y permitir que jugadores de todo el mundo exploren, construyan y sobrevivan juntos en el nuevo contenido.

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Este avance técnico responde a una petición antigua de la comunidad y representa un paso importante para democratizar el acceso al mundo vikingo creado por Iron Gate. No obstante, existe una consideración: con el lanzamiento de la versión 1.0, los jugadores deberán crear nuevos mundos para experimentar íntegramente el contenido de Deep North y asumir sus desafíos. Esta medida busca asegurar igualdad de condiciones en la exploración inicial.

Valheim, de Iron Gate

Impacto en la comunidad: cifras y perspectivas

Valheim fue un fenómeno desde su lanzamiento en 2021; en tan solo dieciséis días vendió tres millones de copias y llegó a alcanzar casi medio millón de jugadores simultáneos en Steam, lo que lo posicionó entre los mayores éxitos de la plataforma ese año. El desarrollo de una comunidad activa fue esencial para el flujo constante de actualizaciones y la orientación adoptada por Iron Gate en la creación de nuevos contenidos, quienes han atendido sugerencias y corregido problemas reportados por los usuarios.

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Durante más de cinco años de acceso anticipado, tanto los jugadores experimentados como los nuevos han participado en foros y redes sociales, proponiendo cambios que se han traducido en mejoras notables de balance, rendimiento y complejidad del juego. No obstante, algunos miembros de la comunidad han expresado inquietud por la necesidad de reiniciar el progreso para acceder a todo el contenido de la versión final, aspecto que la desarrolladora considera necesario para mantener la experiencia de descubrimiento colectivo.

La llegada del juego cruzado genera expectativas respecto a la consolidación de la comunidad, integrando a usuarios de distintos sistemas en aventuras compartidas. Además, el lanzamiento en consolas tradicionalmente populares como PlayStation y Switch 2 abre la puerta a nuevos públicos que todavía no habían tenido oportunidad de participar. Desde Iron Gate reconocen que el desafío consistirá en mantener una experiencia estable y equilibrada para todos, a pesar de los posibles problemas técnicos asociados al aumento masivo de usuarios y al juego entre distintas plataformas.

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