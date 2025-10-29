Avatar Legends: The Fighting Game anuncia alfa cerrada con Aang, Korra, Katara y Zuko jugables

Avatar Legends: The Fighting Game, de Gameplay Group.

La desarrolladora Gameplay Group anunció que lanzará una alfa cerrada para Avatar Legends: The Fighting Game, el nuevo juego de lucha en 2D inspirado en el universo de las reconocidas series animadas Avatar: The Last Airbender y The Legend of Korra. En esta prueba, los jugadores podrán controlar a cuatro de los personajes más representativos: Aang, Korra, Katara y Zuko.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta del inicio de la alfa, se espera que la versión completa del juego llegue a mediados de 2026 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam.

Combate en 2D con identidad visual inspirada en Avatar

El desarrollo de Avatar Legends: The Fighting Game busca preservar la autenticidad visual de las series originales empleando un estilo artístico en 2D completamente dibujado a mano. Esta decisión busca atraer tanto a los seguidores clásicos como a nuevos jugadores, proporcionando una experiencia visual que respeta el material original.

El sistema de combate se basa en el control de elementos característico de los personajes, permitiendo estrategias adaptadas a las habilidades de Aang, Korra, Katara y Zuko. Este enfoque garantiza que tanto quienes tienen experiencia en juegos de lucha como aquellos que juegan por primera vez encuentren profundidad o accesibilidad según sus intereses.

Mejoras en la experiencia de juego en línea

Una de las principales características anunciadas por Gameplay Group es la implementación de tecnología rollback en su red, lo que mejora notablemente la calidad y la sincronización de las partidas en línea, reduciendo la latencia y facilitando peleas fluidas entre jugadores de diferentes regiones.

Además, Avatar Legends: The Fighting Game incluirá juego cruzado en todas sus plataformas, permitiendo a la comunidad mantenerse conectada independientemente del sistema escogido. Este esfuerzo por optimizar la experiencia en línea responde a las expectativas de los jugadores competitivos y favorece el acceso a partidas rápidas y estables.

Personajes, modos de juego y proyecciones a futuro

Más allá de la alfa cerrada, en la que solo estarán disponibles cuatro personajes iniciales, se ha confirmado que la versión final del juego contará con un total de 12 luchadores jugables en su lanzamiento. Entre las características anunciadas destacan los personajes de apoyo, que modifican el estilo de combate, el sistema de movimiento Flow System y una campaña con historia inédita.

También estarán disponibles opciones como Combo Trials para practicar técnicas avanzadas y una galería para desbloquear contenido visual, lo que incrementa el atractivo para los jugadores interesados en completar todo el contenido y los seguidores de Avatar. Gameplay Group ha señalado que estas innovaciones buscan que el juego se destaque dentro del abundante género de lucha, al tiempo que se mantiene atento a las expectativas de los aficionados de Avatar: The Last Airbender.