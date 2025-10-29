Malditos Nerds

Avatar Legends: The Fighting Game anuncia alfa cerrada con Aang, Korra, Katara y Zuko jugables

El juego, con arte 2D y combate inspirado en el dominio elemental, llegará en 2026 a consolas y PC

Por Lucas Rivarola

Guardar
Avatar Legends: The Fighting Game,
Avatar Legends: The Fighting Game, de Gameplay Group.

La desarrolladora Gameplay Group anunció que lanzará una alfa cerrada para Avatar Legends: The Fighting Game, el nuevo juego de lucha en 2D inspirado en el universo de las reconocidas series animadas Avatar: The Last Airbender y The Legend of Korra. En esta prueba, los jugadores podrán controlar a cuatro de los personajes más representativos: Aang, Korra, Katara y Zuko.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta del inicio de la alfa, se espera que la versión completa del juego llegue a mediados de 2026 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam.

Combate en 2D con identidad visual inspirada en Avatar

El desarrollo de Avatar Legends: The Fighting Game busca preservar la autenticidad visual de las series originales empleando un estilo artístico en 2D completamente dibujado a mano. Esta decisión busca atraer tanto a los seguidores clásicos como a nuevos jugadores, proporcionando una experiencia visual que respeta el material original.

El sistema de combate se basa en el control de elementos característico de los personajes, permitiendo estrategias adaptadas a las habilidades de Aang, Korra, Katara y Zuko. Este enfoque garantiza que tanto quienes tienen experiencia en juegos de lucha como aquellos que juegan por primera vez encuentren profundidad o accesibilidad según sus intereses.

Avatar Legends: The Fighting Game,
Avatar Legends: The Fighting Game, de Gameplay Group.

Mejoras en la experiencia de juego en línea

Una de las principales características anunciadas por Gameplay Group es la implementación de tecnología rollback en su red, lo que mejora notablemente la calidad y la sincronización de las partidas en línea, reduciendo la latencia y facilitando peleas fluidas entre jugadores de diferentes regiones.

Además, Avatar Legends: The Fighting Game incluirá juego cruzado en todas sus plataformas, permitiendo a la comunidad mantenerse conectada independientemente del sistema escogido. Este esfuerzo por optimizar la experiencia en línea responde a las expectativas de los jugadores competitivos y favorece el acceso a partidas rápidas y estables.

Personajes, modos de juego y proyecciones a futuro

Más allá de la alfa cerrada, en la que solo estarán disponibles cuatro personajes iniciales, se ha confirmado que la versión final del juego contará con un total de 12 luchadores jugables en su lanzamiento. Entre las características anunciadas destacan los personajes de apoyo, que modifican el estilo de combate, el sistema de movimiento Flow System y una campaña con historia inédita.

También estarán disponibles opciones como Combo Trials para practicar técnicas avanzadas y una galería para desbloquear contenido visual, lo que incrementa el atractivo para los jugadores interesados en completar todo el contenido y los seguidores de Avatar. Gameplay Group ha señalado que estas innovaciones buscan que el juego se destaque dentro del abundante género de lucha, al tiempo que se mantiene atento a las expectativas de los aficionados de Avatar: The Last Airbender.

Temas Relacionados

Avatar Legends: The Fighting GameGameplay GroupAvatar: The Last AirbenderThe Legend of KorraPlayStation 4PlayStation 5Xbox SeriesNintendo Switch 2PCSteammalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

REVIEW | Tormented Souls 2: el terror que te carcome desde adentro

El título de Dual Effect recupera las atmósferas opresivas, los puzzles exigentes y la vulnerabilidad real. No reinventa el género, lo refuerza

REVIEW | Tormented Souls 2:

Darkwood 2 anuncia su desarrollo a cargo del estudio de Pathologic

El survival horror Darkwood cambia radicalmente para su esperada secuela, con nuevos escenarios y monstruos

Darkwood 2 anuncia su desarrollo

New World: Aeternum confirma fin de actualizaciones tras despidos masivos

A pesar de permanecer en línea hasta 2026, el futuro de New World: Aeternum y sus jugadores queda en la incertidumbre

New World: Aeternum confirma fin

Only Murders in the Building confirma su sexta temporada y muda su rodaje a Londres

La serie alcanza 56 nominaciones a los Emmy y tras cinco temporadas en Nueva York, dará un salto internacional

Only Murders in the Building

PRIMERAS IMPRESIONES | ARC Raiders: el nuevo shooter que quiere llegar para quedarse

ARC Raiders, el nuevo shooter de extracción de Embark Studios, despertó el interés de muchos jugadores por su propuesta y pudimos jugarlo en un evento antes de su lanzamiento

PRIMERAS IMPRESIONES | ARC Raiders:

ANIME

REVIEW | Chainsaw Man -

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze supera los $100 millones y domina taquilla global del anime

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run revela su primer tráiler

Demon Slayer: Castillo Infinito se convierte en la película de anime más taquillera a nivel global

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

PELÍCULAS

Terrifier 4 podría marcar el

Terrifier 4 podría marcar el cierre definitivo para Art the Clown, afirma el actor protagónico de la saga

REVIEW | Frankenstein: La versión de un clásico con el sello de Guillermo del Toro

Entrevistamos a Alejandro G. Iñárritu y a Gael García Bernal, director y protagonista de ‘Amores Perros’

Mortal Kombat 2, la próxima película de la icónica franquicia, adelanta su estreno una semana

Black Phone 2 recauda $42 millones de dólares globales y devuelve el optimismo a Blumhouse

SERIES

Only Murders in the Building

Only Murders in the Building confirma su sexta temporada y muda su rodaje a Londres

Crash Bandicoot tendría una serie animada desarrollada por el estudio detrás de Sonic Prime

Entrevistamos a Sol Rodríguez, estrella de la serie Peacemaker

Prison Break confirma su regreso con un reboot que tendrá nuevos protagonistas

REVIEW | Peacemaker - Temporada 2 - Episodio 8: Un final cercano para una serie que mira a lo lejos