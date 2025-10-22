Malditos Nerds

Mouse: P.I. For Hire anuncia su retraso hasta principios de 2026

La desarrolladora Fumi Games pospone el debut de su esperado shooter noir de estilo Disney modo vintage para mejorar la experiencia de juego

Por Gustavo Robles

Guardar
Mouse: P.I. For Hire, de
Mouse: P.I. For Hire, de Fumi Games.

Mouse: P.I. For Hire, el peculiar videojuego de disparos en primera persona, ha sido pospuesto y ahora se prevé su lanzamiento para principios de 2026, según informaron esta semana Fumi Games y PlaySide Studios. Inicialmente planeado para 2025, el juego, conocido por su estilo animado reminiscentes de los cortos en blanco y negro de Disney y su ambientación noir, fue retrasado con el fin de optimizar la experiencia del usuario.

Razones que motivaron el retraso

El equipo de desarrollo explicó formalmente que la decisión se tomó con el propósito de asegurar la mejor calidad posible para los jugadores. Según los representantes de Fumi Games y PlaySide Studios, “nuestro objetivo más importante es ofrecer la mejor experiencia posible”.

Esta comunicación se realizó antes de la participación del juego en el Galaxies Gaming Showcase, programado para octubre de 2025, donde se esperaba el anuncio oficial de la fecha de lanzamiento. El mensaje pretende evitar malentendidos y demostrar el compromiso del estudio, agradeciendo el apoyo de la comunidad durante el proceso de desarrollo.

Mouse: P.I. For Hire, de
Mouse: P.I. For Hire, de Fumi Games.

Respuesta de la comunidad ante el aplazamiento

La noticia del retraso provocó tanto decepción como comprensión entre los seguidores del proyecto, quienes han demostrado gran interés desde su presentación inicial. Mouse: P.I. For Hire ha resaltado por la voz de Troy Baker interpretando al detective Peppers, su música orquestal y una animación llamativa, características que captaron rápidamente la atención internacional.

El juego, que originalmente debía lanzarse en 2025 tras darse a conocer en el Summer Game Fest, había generado expectativas no solo por su estética, sino también por la promesa de una experiencia jugable innovadora.

Consecuencias para el público y el sector de los videojuegos

El aplazamiento afecta a una amplia comunidad de jugadores, dado que Mouse: P.I. For Hire está confirmado para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. El retraso resalta una tendencia creciente en el sector: cada vez más estudios y editoras optan por extender los plazos para perfeccionar los productos antes de su salida al mercado.

Mientras algunos usuarios expresan su frustración en redes sociales, otros coinciden en que posponer el lanzamiento aumenta las posibilidades de recibir un título más pulido y libre de errores técnicos. La decisión de Fumi Games de anunciar el cambio antes de un evento importante pone de manifiesto una mayor transparencia respecto a los desafíos internos del desarrollo y ayuda a prevenir críticas generalizadas.

Temas Relacionados

Mouse: P.I. For HireFumi GamesPlaySide StudiosPlayStation 5Xbox SeriesPlayStation 4Xbox OneNintendo SwitchPCSteammalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Entrevistamos a Alejandro G. Iñárritu y a Gael García Bernal, director y protagonista de ‘Amores Perros’

La obra maestra de Iñárritu regresa remasterizada en 4K para celebrar su 25° aniversario, reafirmando su impacto en el cine mexicano e internacional

Entrevistamos a Alejandro G. Iñárritu

Persona 3 Reload añade música clásica con la vocalista Yumi Kawamura en una actualización gratuita

El 23 de octubre llega la esperada actualización de Persona 3 Reload, coincidiendo con su debut en Nintendo Switch 2

Persona 3 Reload añade música

The Sinking City 2 retrasa su lanzamiento por el conflicto en Ucrania

Frogwares promete avances pese a la inestabilidad provocada por los ataques y cortes eléctricos

The Sinking City 2 retrasa

Remedy reestructura su liderazgo tras las bajas ventas de FBC: Firebreak

El lanzamiento del shooter multijugador ambientado en el universo de Control no logró consolidarse en el mercado

Remedy reestructura su liderazgo tras

Mortal Kombat 2, la próxima película de la icónica franquicia, adelanta su estreno una semana

Warner Bros. adelanta el estreno global de la secuela y apuesta fuerte por el regreso de personajes clave

Mortal Kombat 2, la próxima

ANIME

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run revela su primer tráiler

Demon Slayer: Castillo Infinito se convierte en la película de anime más taquillera a nivel global

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

Retrocultura Activa | Appleseed: la semilla cyberpunk que floreció en los VHS

REVIEW | Nyaight of the Living Cat - Episodios 1 y 2 - La curiosidad mató al gato

PELÍCULAS

Entrevistamos a Alejandro G. Iñárritu

Entrevistamos a Alejandro G. Iñárritu y a Gael García Bernal, director y protagonista de ‘Amores Perros’

Mortal Kombat 2, la próxima película de la icónica franquicia, adelanta su estreno una semana

Black Phone 2 recauda $42 millones de dólares globales y devuelve el optimismo a Blumhouse

Entrevistamos a Madeleine McGraw y Mason Thames, estrellas de Black Phone 2

Entrevistamos a Maggie Kang y Chris Applehans, directores de Kpop Demon Hunters

SERIES

Entrevistamos a Sol Rodríguez, estrella

Entrevistamos a Sol Rodríguez, estrella de la serie Peacemaker

Prison Break confirma su regreso con un reboot que tendrá nuevos protagonistas

REVIEW | Peacemaker - Temporada 2 - Episodio 8: Un final cercano para una serie que mira a lo lejos

Bill Skarsgård aterroriza en el nuevo tráiler de IT: Bienvenidos a Derry, la precuela de Stephen King

Bridgerton revela la fecha de estreno de su cuarta temporada con un nuevo tráiler