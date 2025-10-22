Mouse: P.I. For Hire anuncia su retraso hasta principios de 2026

Mouse: P.I. For Hire, de Fumi Games.

Mouse: P.I. For Hire, el peculiar videojuego de disparos en primera persona, ha sido pospuesto y ahora se prevé su lanzamiento para principios de 2026, según informaron esta semana Fumi Games y PlaySide Studios. Inicialmente planeado para 2025, el juego, conocido por su estilo animado reminiscentes de los cortos en blanco y negro de Disney y su ambientación noir, fue retrasado con el fin de optimizar la experiencia del usuario.

Razones que motivaron el retraso

El equipo de desarrollo explicó formalmente que la decisión se tomó con el propósito de asegurar la mejor calidad posible para los jugadores. Según los representantes de Fumi Games y PlaySide Studios, “nuestro objetivo más importante es ofrecer la mejor experiencia posible”.

Esta comunicación se realizó antes de la participación del juego en el Galaxies Gaming Showcase, programado para octubre de 2025, donde se esperaba el anuncio oficial de la fecha de lanzamiento. El mensaje pretende evitar malentendidos y demostrar el compromiso del estudio, agradeciendo el apoyo de la comunidad durante el proceso de desarrollo.

Mouse: P.I. For Hire, de Fumi Games.

Respuesta de la comunidad ante el aplazamiento

La noticia del retraso provocó tanto decepción como comprensión entre los seguidores del proyecto, quienes han demostrado gran interés desde su presentación inicial. Mouse: P.I. For Hire ha resaltado por la voz de Troy Baker interpretando al detective Peppers, su música orquestal y una animación llamativa, características que captaron rápidamente la atención internacional.

El juego, que originalmente debía lanzarse en 2025 tras darse a conocer en el Summer Game Fest, había generado expectativas no solo por su estética, sino también por la promesa de una experiencia jugable innovadora.

Consecuencias para el público y el sector de los videojuegos

El aplazamiento afecta a una amplia comunidad de jugadores, dado que Mouse: P.I. For Hire está confirmado para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. El retraso resalta una tendencia creciente en el sector: cada vez más estudios y editoras optan por extender los plazos para perfeccionar los productos antes de su salida al mercado.

Mientras algunos usuarios expresan su frustración en redes sociales, otros coinciden en que posponer el lanzamiento aumenta las posibilidades de recibir un título más pulido y libre de errores técnicos. La decisión de Fumi Games de anunciar el cambio antes de un evento importante pone de manifiesto una mayor transparencia respecto a los desafíos internos del desarrollo y ayuda a prevenir críticas generalizadas.