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Activision confirma que el próximo ‘Call of Duty’ no llegará a PlayStation 4 ni Xbox One

Call of Duty rompe con las consolas antiguas: Activision oficializa el nuevo enfoque para plataformas actuales

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Call of Duty: Black Ops 7, de Activision.
Call of Duty: Black Ops 7, de Activision.

Activision ha confirmado que el próximo título de la saga Call of Duty no será lanzado para PlayStation 4 ni Xbox One, rompiendo así una tradición de lanzamientos cruzados que se mantuvo durante seis años. La noticia, que surge tras una serie de rumores y filtraciones, marca el fin de una etapa y genera importantes repercusiones para millones de jugadores que aún utilizan las consolas de octava generación.

El final del soporte a la octava generación en Call of Duty

Hasta el anuncio oficial de Activision, la franquicia Call of Duty publicaba anualmente versiones para las antiguas consolas PlayStation 4 y Xbox One, al mismo tiempo que adaptaba sus juegos a plataformas actuales como PlayStation 5, Xbox Series y PC. El año pasado, Call of Duty Black Ops 7 fue el último en llegar simultáneamente a ambas generaciones. Cabe mencionar que en 2015, dos años después del lanzamiento de PS4, Black Ops 3 fue el último título desarrollado para PlayStation 3. Ahora, la historia se repite: seis años después del debut de la generación PS5 y Xbox Series, se despide oficialmente el soporte para la tecnología de 2013.

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En días previos, los rumores surgieron a partir de comentarios realizados por Alaix, un habitual filtrador de novedades del juego, quien sugirió que Modern Warfare 4 estaba siendo probado en PS4. Este adelanto preocupó a una comunidad que ha experimentado problemas de rendimiento en las versiones para consolas antiguas. Sin embargo, la respuesta pública de Activision fue clara: “el próximo Call of Duty no está siendo desarrollado para PS4”.

Argumentos tecnológicos y demandas de la comunidad

El salto generacional ha sido un tema recurrente de debate entre la comunidad de jugadores y la industria en los últimos años. La insistencia de Activision en mantener soporte para PS4 y Xbox One, a pesar del avance de las nuevas consolas, generó insatisfacción entre muchos aficionados. Algunos jugadores acusaban a la compañía de limitar el desarrollo tecnológico de la franquicia al priorizar la compatibilidad con hardware de más de una década de antigüedad.

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Las versiones recientes de Call of Duty para PS4 y Xbox One sufrieron caídas significativas en la calidad gráfica y presentaron notables problemas de rendimiento, dificultades asociadas a las limitaciones técnicas de ambas consolas. Esto llevó a que parte del público solicitara una transición definitiva para aprovechar todo el potencial de las plataformas de última generación. Estos reclamos no pasaron desapercibidos para Activision, que ahora busca concentrarse exclusivamente en el desarrollo para PS5, Xbox Series y PC. El anuncio también puede anticipar cambios relevantes en el diseño y la tecnología que utilizarán los próximos títulos de la saga, entre los que según filtraciones podría estar Modern Warfare 4.

Consecuencias para la comunidad y usuarios de consolas antiguas

La decisión de dejar fuera a las consolas PS4 y Xbox One excluye a una fracción del público, todavía considerable, de uno de los lanzamientos más esperados cada año en la industria del videojuego. Aunque PlayStation 5 y Xbox Series han registrado sólidas ventas, un número importante de jugadores continúa utilizando las consolas lanzadas en 2013, ya sea por razones económicas o por la falta de disponibilidad de nuevo hardware en ciertas regiones.

Para estos usuarios, el fin del soporte oficial implica que no podrán acceder al nuevo Call of Duty sin actualizarse a la generación actual. Fuera de la franquicia principal, el modo Warzone, que inició su trayectoria como parte de Call of Duty durante la pandemia, sigue disponible en PS4 y Xbox One. Sin embargo, la presión de la comunidad para actualizar todos los títulos podría generar cambios incluso en este popular Battle Royale.

El reto principal para los consumidores más afectados radica en el costo de la actualización, sobre todo en mercados donde la PlayStation 5 y la Xbox Series aún no han alcanzado una distribución masiva. Desde la perspectiva de los desarrolladores y del ecosistema de Call of Duty, la migración hacia la nueva generación parece un proceso inevitable, aunque persiste la duda sobre cómo se mantendrá la fidelidad de aquellos jugadores que aún no han dado el salto tecnológico.

Call of Duty: Black Ops 7, de Activision.
Call of Duty: Black Ops 7, de Activision.

Comunicado oficial de Activision y perspectivas futuras

Después de varios días de especulaciones y filtraciones, Activision utilizó sus canales oficiales en redes sociales para poner fin a los rumores. En una publicación directa, negaron cualquier posibilidad de una versión para la generación anterior: “no sabemos de dónde salió ese rumor, pero no es cierto. El próximo Call of Duty no está siendo desarrollado para PS4”, afirmaron.

Hasta ahora, Activision no ha revelado detalles oficiales sobre el nombre del próximo lanzamiento ni ha confirmado su fecha de presentación, aunque se espera que los anuncios lleguen en las próximas semanas. Lo único seguro es que la compañía continuará con sus estrenos anuales, a pesar de las críticas recibidas por la falta de innovación en los ciclos anteriores.

Por otro lado, una novedad reciente pone en duda el acceso temprano a los estrenos para los usuarios de Xbox: los nuevos juegos de Call of Duty ya no estarán disponibles el primer día en Xbox Game Pass. Esta medida afecta a quienes aprovechaban la suscripción para acceder al título sin costo extra, lo que complica aún más la situación para quienes buscan opciones económicas.

La exclusión de PS4 y Xbox One representa un cambio significativo en la historia reciente de Call of Duty, con consecuencias inmediatas para los jugadores fieles de ambas consolas y para la industria de los videojuegos, en pleno proceso de renovación tecnológica.

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