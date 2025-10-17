Malditos Nerds

Ubisoft añade modo offline a The Crew 2 tras siete años de su lanzamiento

Tras la polémica por el cierre de servidores del primer juego, Ubisoft implementa una función solicitada

Por Lucas Rivarola

The Crew 2, de Ubisoft.
The Crew 2, de Ubisoft.

El conocido juego de conducción The Crew 2, lanzado en 2018 por Ubisoft, finalmente incorpora un modo offline tras siete años de solicitudes por parte de la comunidad y después de una fuerte controversia por el cierre de los servidores del primer juego de la franquicia. Desde hoy, los jugadores en PC pueden actualizar su copia para acceder al Hybrid Mode, mientras que las versiones para PlayStation 4 y Xbox One recibirán esta opción pronto.

Nuevas opciones de juego: características del Hybrid Mode y transferencia de progresos

El reciente Hybrid Mode de The Crew 2 permite elegir entre la experiencia conectada habitual y un modo sin conexión, de modo que los jugadores ya no dependen de internet para disfrutar del título. Este cambio adquiere relevancia tras el cierre definitivo de los servidores del primer The Crew en marzo de 2024, que dejó el juego inutilizable para sus dueños y dio lugar a una demanda colectiva contra Ubisoft. Con Hybrid Mode, los usuarios pueden seleccionar manualmente el modo de juego al iniciar el título o dejar que el sistema ajuste la experiencia según la conectividad disponible.

Una función importante de este modo es la posibilidad de transferir el progreso del modo online al modo offline. Mediante la función Export to Offline Save, los usuarios pueden crear una copia local de su avance, que incluye vehículos, recompensas y el pase de temporada siempre que hayan sido reclamados previamente.

Las partidas guardadas en ambos modos funcionan de manera independiente; es decir, el progreso logrado sin conexión no se transfiere al modo en línea, aunque es posible actualizar la copia local exportando de nuevo los datos. Esta separación garantiza la integridad de ambas experiencias, pero implica que todo el progreso conseguido fuera de línea permanecerá fuera del sistema de clasificación y del multijugador.

The Crew 2 | Desarrollador:
The Crew 2 | Desarrollador: Ubisoft Ivory Tower | Distribuidor: Ubisoft

Restricciones del modo offline y experiencia limitada

Aunque se introduce un modo sin conexión, existen varias limitaciones que los jugadores deben considerar. Algunos contenidos y características seguirán disponibles únicamente en el modo en línea, entre ellos las compras de Crew Credits (como paquetes de vehículos y elementos de personalización), la tienda Far & Beyond accesible en los cuatro centros del juego, los eventos LIVE Summits, y todas las funciones multijugador, incluyendo PvP, vuelo en equipos y clasificaciones globales. Además, sólo se guardarán los mejores tiempos individuales en las carreras offline, sin acceso a tablas de posiciones ni comparativas con otros usuarios.

Las opciones de creación y edición de contenido generado por el usuario, como el Race Creator y el Livery Editor, tampoco podrán utilizarse sin conexión. Así, las decoraciones personalizadas y las creaciones de la comunidad no se transferirán al modo offline, limitando la creatividad compartida.

Asimismo, ciertos hobbies y logros dentro del juego que requieran actividades en línea quedarán fuera del alcance de quienes jueguen sin conexión. Esta división puede resultar insatisfactoria para quienes buscan una experiencia competitiva y social constante.

Repercusiones para los jugadores y el debate sobre la propiedad digital en videojuegos

La introducción del modo offline representa una solución para quienes poseen The Crew 2 y temían perder acceso al juego en el futuro. Ahora, aunque los servidores sean cerrados como ocurrió con la primera entrega, será posible seguir jugando en los mapas de Estados Unidos, con los vehículos y pruebas disponibles, sin depender del soporte de Ubisoft. Si bien la experiencia en solitario será diferente respecto al modo en línea, la posibilidad de continuar jugando protege el valor del producto adquirido a largo plazo.

La actualización también repercute en los nuevos compradores. Actualmente, The Crew 2 está disponible en Steam con un precio reducido lo cual podría ampliar su base de usuarios, ahora más protegidos frente a futuros cierres de servidores. Sin embargo, la separación entre modos y las restricciones evidencian una tensión continua entre la visión de los editores y las expectativas de la comunidad.

