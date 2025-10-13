Dragon Ball FighterZ anuncia un nuevo personaje DLC a casi 8 años de su lanzamiento

Dragon Ball FighterZ, de Arc System Works.

Bandai Namco ha anunciado la incorporación de Goku (Super Saiyajin 4, Daima) como personaje descargable para Dragon Ball FighterZ, casi ocho años después del estreno del juego. Este es el primer nuevo luchador que se añade al elenco en cuatro años.

La llegada de este personaje y la actualización 1.40 ocurren en un momento relevante para la longevidad del juego, presente en todas las consolas principales y capaz de atraer tanto a jugadores competitivos como a la comunidad de seguidores de la serie.

Actualización de equilibrio y nuevas mecánicas de combate

El anuncio de Goku (Super Saiyajin 4, Daima) vino acompañado de una importante actualización gratuita, el parche 1.40. Esta actualización revisa de forma extensa las mecánicas generales e individuales de los personajes. Entre los cambios, destaca la modificación del sistema de defensa conocido como Z-Reflect, que permite a los jugadores usar nuevas estrategias y decidir los combates con mayor precisión.

Bandai Namco ha comunicado que todos los personajes jugables han recibido ajustes y mejoras, aunque para conocer los detalles es necesario consultar las notas oficiales del parche. De esta manera, la compañía busca mantener el interés competitivo y responder a quienes solicitaban un reequilibrio tras varios años sin cambios significativos.

Dragon Ball FighterZ, de Arc System Works.

Dragon Ball Daima y la introducción de Goku

La versión de Goku (Super Saiyajin 4, Daima) que llegará a Dragon Ball FighterZ en 2026 está basada en la serie Dragon Ball Daima. Esta producción presenta a los héroes icónicos de la franquicia en versiones infantiles, ubicando la historia antes de Dragon Ball Super.

Las expectativas ante este lanzamiento se centran en el atractivo del diseño y en las posibles habilidades inéditas del personaje, que aún no han sido detalladas por el desarrollador Arc System Works. Tradicionalmente, cada nuevo personaje en Dragon Ball FighterZ ha introducido cambios notables en la dinámica de los equipos, y la comunidad debate sobre cómo podrá integrarse este Goku en las estrategias de alto nivel competitivo.

Competencia profesional y el Masters Showdown 2026

Junto al debut de Goku (Super Saiyajin 4, Daima), Bandai Namco ha anunciado el Dragon Ball FighterZ Master Showdown, parte del evento Dragon Ball Games Battle Hour 2026. Este torneo, programado para los días 18 y 19 de abril, reunirá a jugadores profesionales reconocidos internacionalmente, como GO1, Hikari, SonicFox, Wawa, Wade y Yasha. Los participantes competirán en rondas clasificatorias para desafiar a estos destacados referentes de la escena profesional.

El torneo apunta a ser uno de los principales eventos del calendario de esports dedicados al universo Dragon Ball. Se espera que la incorporación de nuevos personajes y los recientes cambios en el balance de juego vuelvan a definir las estrategias habituales. Aunque algunos aficionados expresan nostalgia por otras entregas, el constante apoyo y la introducción de nuevo contenido mantienen la vigencia de Dragon Ball FighterZ.