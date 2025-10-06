Malditos Nerds

Kingmakers se retrasa por tiempo indefinido y apuesta por calidad sin recortar funciones

Redemption Road retrasa su innovador juego medieval con armas modernas para asegurar calidad y ambición

Por Gustavo Robles

Guardar
Kingmakers, de Redemption Road Games.
Kingmakers, de Redemption Road Games.

Kingmakers, el controvertido juego de acción y estrategia que enfrenta armas modernas y medievales, no llegará el 8 de octubre como se había programado. Redemption Road, el estudio a cargo, anunció la postergación del lanzamiento de forma indefinida a tan solo días de la fecha prevista, decepcionando a una comunidad que esperaba experimentar esta singular combinación de géneros.

El equipo sostiene que la decisión responde al deseo de no prescindir de ninguna de las funciones planificadas en un título que busca romper esquemas y superar barreras técnicas.

Un desarrollo sin concesiones ni recortes

Desde su anuncio, Kingmakers ha prometido una experiencia nueva: aprovechar al máximo el motor Unreal Engine 4, gestionar decenas de miles de soldados controlados por inteligencia artificial avanzada y permitir la exploración libre de enormes mapas medievales, incluyendo castillos de seis pisos donde cada habitación es accesible. La mezcla de armas blancas con equipamiento moderno, como rifles, lanzagranadas, helicópteros de ataque y bombardeos aéreos, llamó la atención de quienes desean comprobar, por ejemplo, cuántos caballeros serían necesarios para resistir un asalto con AK-47.

El estudio explicó en su comunicado que la demora se debe a su principio de no comprometer la calidad ni eliminar características planeadas en aras de lanzar antes de tiempo. “Nuestro objetivo desde el comienzo ha sido ofrecer algo sin comparación en cuanto a jugabilidad, escala, alcance e interactividad. No queremos eliminar nada de lo planeado solo para llegar antes”, declararon los desarrolladores, quienes se definen como “un equipo compuesto en un 80% por perfiles técnicos” motivados por desafiar los límites tecnológicos.

Entre sus metas, destacan que Kingmakers debe funcionar a 60 cuadros por segundo incluso en computadoras de gama media, sin recurrir a simulaciones de cuadros ni trucos visuales.

Kingmakers, de Redemption Road Games.
Kingmakers, de Redemption Road Games.

Efectos para jugadores y el mercado de videojuegos

La noticia provocó numerosas reacciones entre los seguidores del juego y en la industria. Muchos usuarios ya habían reservado tiempo y dinero para la fecha original del lanzamiento, listos para sumergirse en batallas que mezclan armaduras y artillería pesada. Para los desarrolladores, el compromiso es que todos los compradores sientan que su inversión “vale la pena” en el momento del estreno, lo que supone retrasar la llegada al mercado.

Quienes aguardan Kingmakers aspiran no solo a una propuesta diferente en jugabilidad, sino a un avance tecnológico respecto a títulos anteriores, tanto en inteligencia artificial de las unidades como en el tamaño de los campos de batalla y la magnitud del multijugador, con batallas que pueden involucrar ejércitos personalizados de miles de combatientes.

Desde la perspectiva de la industria, la decisión de Redemption Road se interpreta como una forma de mantener la independencia creativa ante las habituales presiones comerciales que priorizan las fechas de entrega por sobre el cumplimiento de la visión original. El retraso evidencia también las tensiones de un mercado donde la innovación a menudo se enfrenta a la necesidad de generar ingresos rápidamente: “No queremos cobrar por algo que no se ajuste a nuestras aspiraciones”, expresó Redemption Road en su comunicado, dejando claro que el modelo se orienta a la calidad de la experiencia más que a la rapidez.

Características técnicas y desafíos de desarrollo

Kingmakers sobresale por su apuesta tecnológica poco común en juegos independientes. Redemption Road afirma que han aprovechado al máximo el motor Unreal Engine 4 para permitir mapas enormes, libertad total de exploración y escenarios dinámicos, aspectos usuales en producciones de mayor presupuesto. El juego permite enfrentamientos extensos con decenas de miles de personajes controlados por una inteligencia artificial avanzada, que busca equipararse al comportamiento de los videojuegos AAA.

El equipo asegura que los jugadores podrán explorar cada habitación de sus castillos de seis pisos, y que cada misión ocurrirá en mapas de dimensiones extraordinarias. El trabajo de pulido final abarca tanto la optimización del rendimiento como la calidad visual y las mecánicas emergentes, elementos centrales de una obra que prioriza la escala y la interacción. Redemption Road está preparando además una presentación detallada de media hora sobre las mecánicas de Kingmakers, en la que se espera revelar los sistemas logrados y las áreas que necesitan perfeccionarse antes de la versión definitiva.

Por ahora, Kingmakers está anunciado solo para PC, aunque el estudio ha conseguido un acuerdo para una futura adaptación cinematográfica, a pesar de que el videojuego aún no se ha estrenado.

Temas Relacionados

KingmakersRedemption RoadPCmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

REVIEW | Hades II – Equipo que gana, no se toca

Supergiant Games reafirma su posición como uno de los dioses del Olimpo del roguelite con una secuela a la altura de su predecesor, elevando la vara en varios aspectos clave

REVIEW | Hades II –

Nintendo revela detalles del motorbike de Samus en Metroid Prime 4: Beyond y su impacto en la jugabilidad

Nintendo explica el uso limitado de Vi-O-La y adelanta nuevas habilidades psíquicas para Samus Aran

Nintendo revela detalles del motorbike

Skate presenta su primer temporada de contenido Hesh & Fresh: eventos y desafíos inspirados en los ‘90

La nueva Temporada 1 de Skate estará disponible del 7 de octubre al 2 de diciembre

Skate presenta su primer temporada

Atlus asegura que Persona 4 Revival renovará la fórmula de la saga con novedades inesperadas

El anuncio de Persona 4 Revival en el Xbox Games Showcase intensificó el debate sobre remakes en la saga Persona

Atlus asegura que Persona 4

Dwayne Johnson enfrenta su mayor fracaso en taquilla con The Smashing Machine

Mientras la crítica reconoce la actuación de Johnson, la respuesta en taquilla ha sido la más baja de su carrera

Dwayne Johnson enfrenta su mayor

ANIME

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run revela su primer tráiler

Demon Slayer: Castillo Infinito se convierte en la película de anime más taquillera a nivel global

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

Retrocultura Activa | Appleseed: la semilla cyberpunk que floreció en los VHS

REVIEW | Nyaight of the Living Cat - Episodios 1 y 2 - La curiosidad mató al gato

PELÍCULAS

Dwayne Johnson enfrenta su mayor

Dwayne Johnson enfrenta su mayor fracaso en taquilla con The Smashing Machine

The Carpenter’s Son presenta un nuevo tráiler con Nicolas Cage como San José

‘Gente que conocemos en vacaciones’, la adaptación de la novela romántica, presenta su tráiler

Los Simpson celebrarán 40 temporadas con el estreno de una nueva película en 2027

Zootopia 2 presenta su tráiler final con Shakira y Ed Sheeran

SERIES

Peaky Blinders regresará con dos

Peaky Blinders regresará con dos temporadas producidas por Cillian Murphy

REVIEW | Gen V - Temporada 2 - Episodios 1, 2, 3 y 4: Caos narrativo en la universidad de Godolkin

Star Wars: Visions revela el primer tráiler de su tercera temporada

REVIEW | Marvel Zombies - Una animación más viva que nunca

Retrocultura Activa | V: Invasión Extraterrestre - Lagartos, fascismo y nostalgia ochentera