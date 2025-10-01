Bloober Team comienza la producción de Silent Hill Remake y no descarta una secuela de Cronos: The New Dawn

Cronos: The New Dawn, de Bloober Team.

El estudio polaco Bloober Team, responsable del reciente éxito de Silent Hill 2 Remake, ha confirmado en una reunión con inversores que el esperado remake de Silent Hill ya se encuentra en producción activa.

Piotr Babieno, director ejecutivo del estudio, junto a la vicepresidenta Karolina Nowak, informaron que actualmente más de 250 empleados están distribuidos en dos equipos principales y que el estudio desarrolla cinco proyectos diferentes, entre nuevas colaboraciones y títulos originales, con el objetivo de posicionarse como líder del género de terror.

Situación actual del remake de Silent Hill

Tras la favorable respuesta a nivel crítico y comercial de Silent Hill 2 Remake, la franquicia de terror de Konami ha retomado relevancia. Según comentó Babieno, el equipo encargado, que trabajó previamente en el remake del segundo juego de la saga, ahora está completamente enfocado en producir una nueva versión de Silent Hill, título original lanzado en 1999.

Aunque la información sobre el juego es limitada, solo existe un adelanto publicado por Konami y se especula con una fecha de lanzamiento en 2027, según datos filtrados por informantes. No obstante, la confirmación de que el proyecto ya ha iniciado su fase de producción indica que podría llegar antes de lo esperado. Esta noticia fortalece la estrategia de Konami para renovar la franquicia, acompañada de otros lanzamientos como Silent Hill Townfall, una entrega episódica desarrollada por No Code y Annapurna, y el reciente Silent Hill f.

El futuro de Cronos: The New Dawn y otros proyectos originales

Además del remake de Silent Hill, Bloober Team apuesta por sus propias franquicias. Cronos: The New Dawn, un título de terror psicológico con ambientación retrofuturista en la Polonia de los años 80, fue lanzado recientemente y alcanzó 200.000 unidades vendidas en su primer fin de semana, cerca del 25% de ellas en Steam.

El buen resultado de Cronos: The New Dawnha llevado al estudio a considerar ampliar la franquicia en el futuro, aunque, según Babieno, “no existen planes actuales para una secuela o contenido descargable a corto o mediano plazo”, pero “definitivamente están considerando explorar más este universo en adelante”. Mientras tanto, la promoción del juego continuará con eventos especiales y campañas temáticas para fechas clave como Halloween, reforzando el vínculo con la comunidad de aficionados.

Simultáneamente, el segundo equipo de Bloober Team trabaja en los cinco proyectos mencionados por la directiva, que abarcan desde adaptaciones a nuevas consolas, como Nintendo Switch 2, hasta colaboraciones con Netflix bajo el nombre en clave Project N. Este último es descrito como un proyecto de menor tamaño, centrado probablemente en ampliar la oferta de juegos en la conocida plataforma de streaming.

Repercusiones para jugadores y mercado

Para los entusiastas del género y de la saga Silent Hill, el regreso de uno de los juegos emblemáticos del survival horror representa una oportunidad tanto para reencontrarse como para descubrir la franquicia con los recursos técnicos y creativos actuales. El éxito de ventas y recepción crítica de proyectos recientes genera confianza en la visión de Bloober Team, aunque parte del público se mantiene atento al equilibrio entre la fidelidad al original y la incorporación de tendencias contemporáneas en el desarrollo de videojuegos.

A nivel de mercado, la rapidez en los planes de lanzamiento y la apuesta por nuevas consolas sugieren un futuro próximo con más títulos disponibles para diversos públicos. Las declaraciones de Babieno y Nowak también reflejan la autopercepción de una empresa capaz de liderar el género, aunque abierta a colaboraciones y a la diversificación de su oferta.

Resta por comprobar cómo estos objetivos se plasmarán en productos concretos y si la estrategia a corto plazo y el crecimiento de Cronos: The New Dawn consolidarán la posición de Bloober Team frente a otros estudios internacionales.