Dragon Ball: Sparking! Zero suma más personajes de Dragon Ball Daima en su nuevo pack de DLC

Dragon Ball: Sparking! Zero presenta su próximo DLC con un nuevo tráiler.

Bandai Namco y Spike Chunsoft han anunciado el lanzamiento del contenido descargable Daima Character Pack 2 para Dragon Ball: Sparking! Zero, el cual estará disponible oficialmente a partir del 24 de septiembre. Este nuevo DLC constituye la expansión más grande realizada hasta el momento, incorporando seis luchadores basados en la saga Dragon Ball Daima y brindando nuevas posibilidades a los jugadores en PlayStation 5, Xbox Series y PC.

Además de los personajes añadidos, el paquete introduce el primer escenario temático del Mundo Demonio, mientras que una serie de actualizaciones importantes promete renovar y equilibrar la experiencia de juego para toda la comunidad.

Nuevos luchadores de Dragon Ball Daima y contenido adicional

El Daima Character Pack 2 suma seis personajes: Goku (Mini) Super Saiyajin 4, Goku (Daima) Super Saiyajin 4, Vegeta (Daima) Super Saiyajin 3, Majin Duu, Gomah Tercer Ojo y Gomah Gigante. Estos nuevos luchadores no solo amplían la variedad de estilos de combate, sino que también profundizan el universo de Dragon Ball a través de versiones alternativas de héroes reconocidos y de villanos inéditos en este título.

El DLC introduce además el escenario llamado Primer Mundo Demonio, que estará disponible para todos los jugadores como una actualización gratuita. Este campo de batalla se inspira en los arcos más oscuros del universo creado por Akira Toriyama, permitiendo combates en un entorno lleno de referencias a la serie original. Esto muestra el esfuerzo constante de los desarrolladores por ofrecer contenido temático que enriquezca el juego principal.

Dragon Ball: Sparking! Zero, de Spike Chunsoft.

Acceso anticipado y detalles de la actualización

Los jugadores que adquieran las ediciones especiales de Dragon Ball: Sparking! Zero podrán acceder al Daima Character Pack 2 hasta 72 horas antes del estreno oficial. Junto a este período de acceso anticipado, se lanzará una actualización importante que modificará el sistema de juego para todos los usuarios, sin importar si adquieren el DLC.

La actualización implementa cambios en las mecánicas de combate y en el equilibrio de los personajes. Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la recuperación de salud durante las transformaciones. Como compensación, se añade una bonificación al ataque, modificando la estrategia de quienes dependen de las transiciones entre formas. También se han ajustado la velocidad de movimiento y el coste de Ki, la energía necesaria para ejecutar técnicas especiales, lo cual afecta la gestión de recursos durante los combates.

Entre otras modificaciones destaca la revisión del sistema de partidas clasificatorias, con el objetivo de ofrecer una experiencia más justa de acuerdo con la habilidad demostrada por los jugadores. También se ha ajustado la dificultad en el modo Episode Battle, facilitando un acceso progresivo tanto para recién llegados como para jugadores veteranos, y se han corregido errores técnicos reportados por la comunidad, reflejando el compromiso de los desarrolladores con el mantenimiento y la mejora continua del juego.

Impacto en la experiencia de juego

La inclusión de seis personajes adicionales y la actualización del sistema de combate influyen directamente en la experiencia de los jugadores, tanto en el aspecto competitivo como en el recreativo. Al ampliar el reparto de personajes, los usuarios cuentan con más opciones para personalizar sus estrategias y diversificar las partidas, aspectos fundamentales para la durabilidad del juego. Las modificaciones de equilibrio responden a observaciones recurrentes sobre el desbalance de ciertos luchadores, buscando así un entorno donde la habilidad sea el factor determinante.

Dragon Ball: Sparking! Zero está actualmente disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC. El 14 de noviembre el juego se lanzará también para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, plataformas para las cuales se han anunciado mecánicas nuevas que podrían cambiar la experiencia portátil del título.

Para millones de seguidores de Dragon Ball, estas novedades representan no solo más horas de juego y nuevos desafíos, sino también la confirmación de que Dragon Ball: Sparking! Zero sigue evolucionando para satisfacer las expectativas de su exigente público.