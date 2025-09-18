Entrevistamos a Lizze Broadway, Maddie Phillips y Asa Germann, estrellas de la serie ‘Gen V’

Gen V - Temporada 2 Poster 16x9

La segunda temporada de Gen V arranca con el regreso a clases en la Universidad Godolkin. Mientras el país entero se ajusta al dominio de Homelander, el nuevo y enigmático director de la institución introduce un plan académico que promete llevar el poder de los estudiantes a niveles inéditos. Cate y Sam son aclamados como figuras heroicas, mientras que Marie, Jordan y Emma vuelven a las aulas arrastrando el peso del trauma y las pérdidas recientes, sin mucha motivación.

Sin embargo, la rutina universitaria se ve opacada por un conflicto mayor: una inminente guerra entre humanos y superhumanos que amenaza con desatarse dentro y fuera del campus. En medio de ese caos, el grupo tropieza con un programa secreto que se remonta a los orígenes de la universidad y que podría tener consecuencias mucho más grandes de lo que imaginan. De alguna forma, Marie termina siendo pieza clave en todo lo que está por venir. Lizze Broadway, Maddie Phillips y Asa Germann son algunos de los protagonistas de la serie, a quienes pudimos entrevistar.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video o a leer, debajo, una transcripción de la misma.

—¿Cómo están, chicos?

Asa Germann: —Bien, ¿cómo estás?

—Estoy muy bien, bastante bien, muy feliz de estar hablando con ustedes. Bueno, en primer lugar, realmente me gusta mucho que ahora, en la segunda temporada, el único lugar que, ya saben, donde se suponía que nuestros estudiantes debían sentirse seguros, oficialmente no es seguro. Así que, realmente quiero saber, ¿dónde los encontramos en esta temporada sin, ya saben, spoilers?

Maddie Phillips: —Sí, uhm... Uhm... Los encontramos en... Técnicamente, supongo, técnicamente, una especie de de entorno más seguro, pero nadie está realmente a salvo. No, no hay ningún lugar que sea realmente seguro en este mundo. Uhm... Sí, Kate y Sam están en el colegio. Los niños han vuelto al colegio. Uhm, y... Realmente no se siente como... Realmente no se siente como si fuera la escuela. Así que...

Lizze Broadway: —No.

Maddie Phillips: —Sí, como que nos metemos de lleno inmediatamente en... En las cosas, lo cual es muy divertido. Creo que lo bueno de la segunda temporada es que... Hay menos tiempo de establecer quiénes somos como personajes y como que te sumerges directamente en... La locura.

Lizze Broadway: —Locura.

Asa Germann: —Sí.

Lizze Broadway: —Sí...

Maddie Phillips: —Es emocionante.

Lizze Broadway: —Hay un gran salto temporal... También. Así que, en cierto modo, estás volviendo a conocer, uhm... A todos los personajes por primera vez, creo.

Maddie Phillips: —Eso también es cierto.

Asa Germann (Sam), Maddie Phillips (Cate Dunlap)

—Y ya saben, en la primera temporada, vemos una especie de «¿Quién lo hizo?», como un misterio de asesinato, hay una investigación en marcha... ¿Podremos ver algo de eso en esta segunda temporada también?

Lizze Broadway: —Hay un... Gran misterio.

Asa Germann: —Un misterio enorme. Creo que hay un misterio que supera con creces al de la primera temporada, en realidad, así que...

Lizze Broadway: —Es tan bueno.

Asa Germann: —Es como, es realmente genial. Sí.

Lizze Broadway: —En cada episodio, te quedas como, «¿Qué...?», «Espera, ¿qué...?» Te estás cuestionando todo. Estás como, «¿Qué...?»

Asa Germann: —«¿Qué pasa...?»

Lizze Broadway: —«¿Qué?»

Asa Germann: —«Espera, ¿qué...?»

Lizze Broadway: —«¿Quizás...?», «¿Qué?»

Asa Germann: —«Espera, ¿qué?», «Espera, tal vez...»

Lizze Broadway: —Quizás...

Asa Germann: —«¿¡Qué?!», Y entonces tú dices:

Maddie Phillips: —«¿Eh?».

Asa Germann: —Sí, y entonces dices: «Bueno, quizá...».

Lizze Broadway: —¿Sabes? En fin...

Lizze Broadway (Emma Meyer)

—Bueno, sí, esa fue más o menos mi reacción durante toda la primera temporada. Y... Hemos visto tantas cosas salvajes. Bueno, todo el universo de “The Boys” y “Gen V”... Tiene esa cosa en la que estás viendo cada episodio y piensas: «¿Qué acaba de pasar?». Esa fue la reacción. Así que quería preguntarles, chicos, quizá viendo la primera temporada o leyendo el guion o... Incluso viendo “The Boys”... ¿Hubo algún momento en el que pensaron: «Ellos no acaban de hacer eso.» Como, «¡Guau! Eso es... Demasiado.»

Asa Germann: —Todo el asunto con el tipo... El tipo de las termitas...

—¡Uf!

Lizze Broadway: —Sí, sí, ¿eso no fue en el primer episodio?

Asa Germann: —No. Eso fue el...

Lizze Broadway: —Primera temporada.

Asa Germann: —No, lo siento. El tipo que se multiplica en la cuarta temporada.

Lizze Broadway: —Oh, esa secuencia tan larga.

Asa Germann: —Yo estaba como... «Entiendo, me lo salteo...», Tenía que saltearme esa parte.

Lizze Broadway: —Creo...

Asa Germann: —Era demasiado para mí. Sí.

Maddie Phillips: —Homelander y Stormfront, la escena del hospital.

—¡Uf!

Asa Germann: —Oh, sí, sí, sí.

Maddie Phillips: —Uhm, también...

Asa Germann: —Ella es tan genial. Es una actriz fantástica.

Maddie Phillips: —Estuvo increíble en esa escena.

Asa Germann: —Sí, estuvo genial, sí.

Maddie Phillips: —Sí, fue muy bueno. Sí.

Maddie Phillips (Cate Dunlap)

—Uhm, y bueno, para terminar, uhm... Tenía muchas ganas de preguntarles, porque, ya saben, tenemos estos universos que se están uniendo... ¿Recibieron algún consejo de, no sé, Jack Quaid, Anthony, alguien que, ya saben, haya estado... aquí antes? Si, ya saben, se reunieron y, como... «Esto es lo que necesitan saber.» Como, «Va a haber mucho de eso...», no lo sé, cualquier consejo que puedan recordar.

Lizze Broadway: —Jack Quaid es toda una leyenda.

Maddie Phillips: —¡Sí!

Asa Germann: —Jack es el mejor, sí.

Lizze Broadway: —Oh, desde “Brunch”, en la primera temporada, como... Un hermano mayor y un padre, y nos sentó y nos dio la bienvenida al universo, lo cual... No sucede eso todo el tiempo. Y solo dijo algo así como que permaneciéramos juntos. “Son una familia.”

Maddie Phillips: —Sí, sí. Fue bastante insistente. Como diciendo: «Van a estar en esto y tienen que...», ya sabes... «Tienen que apoyarse mutuamente», y todo eso. Y eso fue realmente muy bonito. Además, Nate, Nathan, ha sido maravilloso. Nos ha dado muchos consejos sabios. Es... Un tipo estupendo. Erin también nos ha brindado un apoyo maravilloso, un apoyo activo. Uhm... Incluso antes de empezar a grabar, ella... Sé que ella... Ella nos envió a Jaz y a mí recomendaciones sobre dónde vivir. Tenía un amigo en común con ella y le pregunté: «¿Dónde debería vivir?» Y ella me dijo: «Déjame preguntarle a Erin», y... Uhm, y ella contestó inmediatamente, y... Me enviaron algunas recomendaciones geniales. Todo el mundo ha sido tan... Chase es tan... Tan estupendo, como... Sí, todos son muy buenos.

Oh, Dios mío. Y, uhm, Colby siempre nos apoya tanto. Sí. Sí, la verdad. Al principio era intimidante porque es como si, ya sabes, era como, «Oh, no me quiero sentir como... Una especie de hermana menor molesta en el show.» ¿Sabes a qué me refiero? Pero no actuaron así en absoluto. Eran realmente, realmente...

Asa Germann: —Todos son realmente fantásticos. Todas y cada una de las personas, sin excepción.

Maddie Phillips: —De verdad.

—Eso es encantador. Bueno, muchas gracias a todos. Uhm, estoy muy contenta de volver a ver más de este universo. Y felicitaciones por esta segunda temporada.

Asa Germann, Maddie Phillips, Lizze Broadway: —¡Gracias!

—Gracias a ustedes, chicos.