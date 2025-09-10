Malditos Nerds

Dambuster Studios revela pistas sobre Dead Island 3 y celebra el éxito de la saga

La saga Dead Island cumple 14 años y supera los 20 millones de jugadores en su exitosa segunda entrega

Por Gustavo Robles

La noticia sobre el desarrollo de Dead Island 3 ha despertado una notable expectativa entre los seguidores de la franquicia, justo después de la reciente celebración del decimocuarto aniversario del primer juego. Dambuster Studios, actual responsable de la serie junto a Deep Silver, confirmó a través de sus redes sociales que ya está trabajando en la continuación de Dead Island 2. Sin embargo, aún no han dado detalles concretos sobre la ambientación, los personajes principales ni una posible fecha de lanzamiento.

Este anuncio se da en el contexto del éxito obtenido por Dead Island 2, título que ha alcanzado más de 20 millones de jugadores desde su salida en abril de 2023 y logró vender un millón de copias en solo tres días. Estos números reafirman la importancia de la franquicia dentro del género de acción y survival horror, posicionando a la próxima entrega como uno de los lanzamientos más esperados de los próximos años.

El trayecto de Dead Island

Desde su lanzamiento en 2011, la serie Dead Island ha atravesado numerosos cambios de estudio de desarrollo y ha enfrentado varios desafíos. El primer juego, desarrollado por Techland, atrajo a los jugadores gracias a su combinación de combates cuerpo a cuerpo intensos, entornos abiertos y humor negro.

No obstante, el desarrollo de la segunda parte, Dead Island 2, estuvo marcado por retrasos y por el traspaso del proyecto entre varios estudios, hasta que finalmente fue asumido por Dambuster Studios en 2019. La versión definitiva, lanzada en abril de 2023, revitalizó el interés por la saga con una estética gore renovada, acción intensa y el distintivo escenario de Los Ángeles. Según cifras oficiales, más de 20 millones de personas han experimentado este entorno virtual, consolidando a Dead Island como una de las referencias del género.

Dead Island 2, de Dambuster
Dead Island 2, de Dambuster Studios.

Primeros indicios sobre Dead Island 3

La confirmación oficial del desarrollo de Dead Island 3 ha estado acompañada de pistas visuales y mensajes en redes sociales que han incrementado la especulación entre los fans. En una imagen publicada para celebrar el aniversario de la saga, se observa al personaje Jacob rodeado de pegatinas que aluden a diferentes lugares como Los Ángeles, Irlanda, Australia, el Coliseo romano y la isla de Banoi, escenario del primer juego.

Algunos fanáticos han sugerido que estas imágenes podrían anticipar un regreso a Banoi o el inicio de una aventura en otro continente. También resaltan la referencia a la película Dawn of the Dead con la frase “Cuando no haya sitio en el infierno, los muertos caminarán sobre la Tierra”, lo que podría señalar un cambio de tono o una ambientación aún más ambiciosa para la próxima entrega.

Respuesta de la comunidad y desafíos para el futuro

El anuncio de Dead Island 3 ha sido acogido con entusiasmo por parte de la comunidad de jugadores, que celebra la continuación de una serie que ha atravesado dificultades en los últimos años. El éxito de Dead Island 2 no solo ha consolidado a Dambuster Studios como el estudio creativo principal de la franquicia, sino que también ha aumentado las expectativas respecto al siguiente capítulo.

Entre los mayores retos de la nueva entrega están la necesidad de innovar en la jugabilidad y ofrecer un escenario tan impactante como Hell-A o la isla de Banoi, evitando caer en fórmulas repetitivas que han afectado a otros títulos similares.

Entretanto, los desarrolladores continúan sin revelar detalles concretos, lo que mantiene viva la especulación y el debate entre los fanáticos, quienes esperan una combinación de acción, humor negro e irreverencia, elementos característicos de Dead Island desde su origen.

