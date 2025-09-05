Malditos Nerds

Indiana Jones and the Great Circle añade un nuevo nivel de dificultad y mejoras gráficas

La nueva actualización del juego de Bethesda expande las posibilidades técnicas y jugables del título

Por Gustavo Robles

Indiana Jones and the Great
Indiana Jones and the Great Circle, de MachineGames.

MachineGames ha lanzado la actualización número 5 para Indiana Jones and the Great Circle, que coincide con la llegada de su primera expansión, The Order of Giants.

Esta actualización introduce una serie de novedades relevantes tanto para jugadores experimentados como para aquellos que prefieren una experiencia menos exigente, además de implementar mejoras técnicas para aprovechar la última generación de hardware gráfico y corregir diversos errores que afectaban la experiencia original en las distintas plataformas.

Nuevas características integradas en el juego

El Update 5 destaca especialmente por habilitar la compatibilidad con la expansión The Order of Giants, lo que permite a los usuarios actuales anticipar nuevas aventuras. MachineGames también ha respondido a las sugerencias de la comunidad mediante la incorporación del modo de dificultad Very Light, pensado específicamente para quienes priorizan la resolución de acertijos y la exploración, en lugar de centrarse en los desafíos de combate característicos de la serie.

Asimismo, se ha añadido compatibilidad con la tecnología RTX Hair, disponible exclusivamente para tarjetas gráficas Nvidia serie 50 con al menos 16 GB de memoria de video. Esta mejora incrementa la calidad visual en la representación de cabello y otros detalles gráficos.

Indiana Jones and The Great
Indiana Jones and The Great Circle, de MachineGames.

Corrección de errores y mejoras generales

Más allá de los nuevos contenidos, el Update 5 resuelve una extensa lista de errores identificados desde el lanzamiento inicial. Se han corregido bloqueos que impedían el avance en misiones ubicadas en el Vaticano, Gizeh, Nepal, Sukhothai e Irak, eliminando trabas que podían afectar el progreso de los jugadores. También se han solucionado problemas de animación en acciones como el uso del látigo, la recogida de objetos y las interacciones durante combates o con trampas, mejorando tanto el aspecto visual como la jugabilidad.

En lo técnico, esta actualización optimiza elementos clave como el ray tracing, la gestión de distintas tecnologías de escalado de imagen (DLSS, XeSS, FSR) y la estabilidad de las partidas guardadas, especialmente durante la transición entre las versiones de Steam y Xbox en PC. El parche también atiende ciertas dificultades específicas detectadas en consolas Xbox y en Steam Deck, incluyendo una disminución de los retrasos en la generación de gráficos y la solución de problemas de localización y subtítulos en varios idiomas.

Consecuencias para el público general

La revisión integral de aspectos técnicos y de contenido que representa el Update 5 beneficia tanto a quienes buscan la mejor calidad gráfica como a quienes desean una experiencia estable y libre de fallos, independientemente del dispositivo utilizado. En un contexto de lanzamientos multiplataforma y mayores expectativas de la comunidad, la actualización da respuesta a una tendencia de la industria donde el soporte post lanzamiento y el mantenimiento continuo son elementos clave para la satisfacción del público.

La incorporación de soporte para el contenido descargable The Order of Giants no solo amplía las posibilidades narrativas y jugables dentro de Indiana Jones and the Great Circle, sino que contribuye a prolongar la vida útil del título de forma constante, adaptándose y respondiendo de manera activa a los comentarios de la comunidad global.

