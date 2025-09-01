Malditos Nerds

Gears of War: Reloaded supera el millón de jugadores en menos de una semana

La saga cierra una era de exclusividades y abre paso a una nueva etapa de colaboración entre consolas

Por Gustavo Robles

Guardar
Gears of War: Reloaded, de
Gears of War: Reloaded, de The Coalition.

La llegada de Gears of War: Reloaded como título multiplataforma ha significado un punto de inflexión para la industria de los videojuegos. Tras décadas de competencia entre Xbox y PlayStation marcadas por la exclusividad de títulos, el remaster de este reconocido shooter en tercera persona ha reunido a más de un millón de jugadores en sus primeros tres días.

Recepción general

El salto de Gears of War: Reloaded a múltiples plataformas ha sido, en términos de números, un éxito indiscutible. Solo tres días después de su lanzamiento el 26 de agosto, el juego ya alcanzaba un millón de jugadores activos. Este crecimiento se explica en parte por el lanzamiento simultáneo en PlayStation 5 y la incorporación desde el primer día en el servicio Xbox Game Pass, permitiendo a los suscriptores jugar sin coste adicional.

Esta estrategia ha facilitado el acceso de nuevos jugadores, muchos de los cuales no habían experimentado la saga debido a las anteriores exclusividades, así como el regreso de veteranos atraídos por la nostalgia y las mejoras gráficas que ofrece la remasterización.

Gears of War: Reloaded, de
Gears of War: Reloaded, de The Coalition.

Repercusiones en la comunidad

La disponibilidad de Gears of War en PlayStation es un hecho relevante para el sector, permitiendo que muchos usuarios de PlayStation 5 disfruten por primera vez de esta emblemática saga protagonizada por Marcus Fenix. Esta apertura ha reactivado foros y redes sociales con opiniones de jugadores nuevos, comparaciones entre versiones anteriores y un renovado interés por el universo de Gears.

Sin embargo, este cambio también ha desplazado la competencia entre plataformas, que ahora se centra menos en la exclusividad de títulos y más en la calidad de la experiencia del usuario y el soporte después del lanzamiento.

El éxito en ventas ha dado pie a rumores sobre posibles adaptaciones de los capítulos restantes, especialmente la trilogía de Xbox 360, para PlayStation, así como la llegada eventual de Gears of War: E-Day, la próxima entrega principal de la franquicia.

Respuesta del equipo de desarrollo y retos por resolver

El estudio responsable de Gears of War ha agradecido la acogida, aunque todavía no ha anunciado medidas concretas para solucionar los problemas que los jugadores encontraron. Al mismo tiempo, continúan las quejas por desconexiones y dificultades en el emparejamiento, lo que afecta la satisfacción de una base de usuarios cada vez más diversa y exigente.

La llegada de actualizaciones y parches será fundamental, no solo para mantener la cifra inicial de jugadores, sino también para consolidar el experimento multiplataforma en un momento clave para la revisión de las estrategias de exclusividad en la industria.

Temas Relacionados

Gears of War: ReloadedXboxPlayStation 5Game Passmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerdsGears of War

Más Noticias

Genshin Impact presenta su versión 6.0 y anuncia los festejos de su quinto aniversario

El juego de HoYoverse reinventa su universo tras cinco años con la llegada de una nueva región

Genshin Impact presenta su versión

Borderlands 4 revela nuevos detalles sobre su contenido post lanzamiento

Gearbox prepara una hoja de ruta con contenido tanto gratuito como de pago

Borderlands 4 revela nuevos detalles

Stardew Valley tendrá una nueva actualización pese a planes previos

El reciente anuncio de Eric Barone toma por sorpresa a la comunidad, que esperaba un largo paréntesis en las novedades del juego

Stardew Valley tendrá una nueva

Entrevistamos a Jeff Seamster y Deran Chung, desarrolladores del nuevo skate.

La legendaria franquicia de EA regresa con una nueva entrega y pudimos charlar con los responsables de su desarrollo

Entrevistamos a Jeff Seamster y

Mortal Kombat II retrasa su estreno a mayo de 2026

La secuela pospone su llegada, buscando un mayor posicionamiento y éxito en taquilla para la película de Warner Bros.

Mortal Kombat II retrasa su

ANIME

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

Retrocultura Activa | Appleseed: la semilla cyberpunk que floreció en los VHS

REVIEW | Nyaight of the Living Cat - Episodios 1 y 2 - La curiosidad mató al gato

REVIEW | My Dress-Up Darling - Temporada 2 - Episodios 1 y 2: Estrenando ropa nueva

Cyberpunk: Edgerunners, el popular anime basado en el juego de CD Projekt Red, anuncia segunda temporada

PELÍCULAS

Mortal Kombat II retrasa su

Mortal Kombat II retrasa su estreno a mayo de 2026

REVIEW | Los Roses - El final de una pareja y el inicio del caos

The Carpenter’s Son, la película de terror bíblico protagonizada por Nicolas Cage, muestra su primer adelanto

KPop Demon Hunters sigue rompiendo récords de audiencia y supera producciones de Hollywood

Return to Silent Hill presenta su primer adelanto y confirma su estreno para enero de 2026

SERIES

Entrevistamos a Sharon Horgan, actriz

Entrevistamos a Sharon Horgan, actriz de la serie ‘Amanda Knox: Una Historia Retorcida’

Entrevistamos a K.J. Steinberg y Warren Littlefield, creativos de ‘Amanda Knox: Una Historia Retorcida’

Fallout muestra las primeras imágenes de su segunda temporada previo a su estreno en diciembre

One Piece presenta el primer adelanto de la segunda temporada de su adaptación live action

Entrevistamos a Timothy Olyphant, Samuel Blenkin y Babou Ceesay, actores de Alien: Earth