Riot Games habla sobre los desafíos tras la espera de nueve años para el lanzamiento de 2XKO

2XKO, de Riot Games.

El próximo 9 de septiembre, Riot Games lanzará una nueva beta cerrada de 2XKO, su juego de lucha con personajes de League of Legends. Sin embargo, para quienes han seguido de cerca su desarrollo, la espera ha sido mucho más prolongada de lo que podría parecer.

Tom Cannon, productor ejecutivo, y Shaun Rivera, director del proyecto, han hablado públicamente en EVO 2025 sobre el verdadero coste de anunciar 2XKO hace tantos años y reflexionan sobre si, en retrospectiva, cambiarían la estrategia de comunicación que acompañó el nacimiento del juego.

Origen del proyecto y el anuncio anticipado

En 2016, Riot Games adquirió Radiant Entertainment, el estudio responsable de Rising Thunder. Este movimiento generó rápidamente rumores sobre la posible incursión de Riot en el género de juegos de lucha, rumores que se confirmaron en 2019 con el anuncio de lo que en ese entonces se conocía como Project L. Sin embargo, para la mayoría de la comunidad, la oficialización del proyecto hizo que el reloj comenzara a correr y la paciencia empezó a deteriorarse a medida que avanzaban los años y escaseaban las novedades.

Tom Cannon reconoce que anunciar el juego en una etapa temprana tuvo un impacto real para el estudio. “Coloca un reloj en la mente de los jugadores, y ahora la broma es que han sido nueve años de desarrollo. La realidad es que estábamos concentrados en investigación y desarrollo cuando lo presentamos”, explicó Cannon durante una entrevista. No obstante, subrayó que la reacción inicial de los fans era necesaria para motivar al equipo a crear un producto especial: “Necesitábamos que la respuesta de los jugadores a ese anuncio nos diera un impulso y nos inspirara para crear algo especial y diferente”.

Evolución del juego y percepción del público

Con el paso del tiempo, el desarrollo de 2XKO experimentó varios cambios importantes. El concepto original era un juego de lucha uno contra uno, pero después de pruebas iniciales y comentarios de la comunidad, el proyecto evolucionó hacia un formato dos contra dos, buscando diferenciarse de la competencia y volverse accesible tanto para principiantes del género como para los seguidores de League of Legends.

Shaun Rivera, director de 2XKO, señala que el equipo carecía de la experiencia de décadas que caracteriza a otros estudios del género de lucha y que fue fundamental un proceso de aprendizaje continuo, acompañados siempre por jugadores y comunidades. Rivera resalta que el principal desafío de revelar el juego tan pronto es la percepción de que el desarrollo se prolonga mucho más de lo que realmente sucede: “He estado en el proyecto cinco años y tomamos la decisión de apostar por el formato dos contra dos. Esta versión del juego no ha abarcado todo ese tiempo, pero es imposible ignorar la influencia que tuvo la adquisición de Radiant en las expectativas. La gente simplemente quiere jugar”.

Impacto en la comunidad y efectos de la transparencia

El anuncio temprano junto con la larga duración del desarrollo han generado una comunidad dividida entre la impaciencia y la expectativa. Por un lado, algunos seguidores se sienten frustrados, considerando que han esperado casi una década por un título que aún sigue en fase de pruebas; por otro, parte de los aficionados valora positivamente la transparencia con la que Riot Games ha ido mostrando avances, cambios de dirección y detalles técnicos.

Tom Cannon enfatiza que la reacción de la comunidad fue crucial para corregir el rumbo del proyecto. La falta de entusiasmo en los primeros eventos públicos llevó a revisar el diseño hasta lograr algo que resultara realmente llamativo para los jugadores. La presión añadida por la exposición anticipada también motivó a todo el equipo a buscar una identidad propia que, según Rivera, sólo ha sido posible gracias a la interacción constante con los jugadores y a la flexibilidad interna del estudio.

En la práctica, la larga espera ha provocado que muchos posibles jugadores hayan perdido el interés a lo largo de los años. Sin embargo, el equipo considera que la única solución es mantener la transparencia y hacer que el juego sea accesible para todos, incluyendo a quienes no son habituales del género de lucha pero sí son seguidores de League of Legends.

Detalles concretos y el futuro de 2XKO

El juego lanzará su beta cerrada con una selección de ocho luchadores, todos ellos personajes reconocidos del universo de League of Legends. Riot Games asegura que la espera será recompensada con un título que ha puesto el énfasis en el feedback real y en la inclusión de jugadores con perfiles diversos.

El desarrollo de 2XKO es representativo de otros proyectos de larga duración en la industria de los videojuegos: muestra tanto los riesgos como los aprendizajes que se obtienen de un proceso comunicativo tan abierto. Más allá de las opiniones públicas y la impaciencia acumulada, la experiencia puede influir en cómo otros estudios aborden el anuncio y desarrollo de proyectos importantes en el futuro.