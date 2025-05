PlayStation Plus de junio: Bomb Rush Cyberfunk y más juegos gratis para suscriptores

NBA 2K25, de 2K Games.

El mundo de los videojuegos evoluciona sin pausa, y este junio no es una excepción para los suscriptores de PlayStation Plus. Con una propuesta destacada, varios títulos emblemáticos estarán disponibles para descargar sin costo extra, ofreciendo horas de diversión para fans de distintos géneros. La selección del mes incluye deportes, terror y aventuras nostálgicas que buscan complacer los gustos variados de la comunidad.

Los juegos destacados de este mes

Este junio, Sony suma algunos de los títulos más esperados en PlayStation Plus, destacando el reciente juego de básquet NBA 2K25. Con una jugabilidad optimizada, mantiene la esencia del deporte, aunque algunos jugadores han criticado la presencia excesiva de microtransacciones, lo que podría limitar la experiencia para los más dedicados.

También se suma Bomb Rush Cyberfunk, un homenaje dinámico que rescata el estilo de la mítica serie de Sega, Jet Set Radio. Su diseño visual retro y una banda sonora energética invitan a revivir una época dorada de los videojuegos.

Bomb Rush Cyberfunk, de Team Reptile.

Un regreso a los clásicos del terror

Uno de los lanzamientos más comentados es Alone in the Dark, un reinicio del clásico de 1992. Este juego de survival horror llama la atención por incluir en su reparto a actores reconocidos como David Harbour y Jodie Comer.

Su trama promete ser tan intrigante como la original, aunque algunos analistas señalan que no supera la atmósfera opresiva del juego antiguo. Aun así, el carisma de sus protagonistas y las mejoras técnicas lo posicionan como una alternativa atractiva para quienes buscan sustos bien elaborados.

Expansión del catálogo premium

Además de los juegos esenciales, los suscriptores de los niveles Premium y Extra de PlayStation Plus tendrán acceso a un catálogo ampliado. Títulos como Destiny 2: The Final Shape y Grand Theft Auto III: The Definitive Edition figuran entre las novedades, diversificando las opciones de juego. Para los nostálgicos, Sony también está incorporando clásicos como Myst y Riven, obras eternas que desafían la lógica y la paciencia de los jugadores.

Este junio representa un punto alto en la propuesta de PlayStation Plus, permitiendo no solo disfrutar de lanzamientos recientes, sino también redescubrir joyas del pasado. Con el objetivo de seguir ampliando su oferta, Sony refuerza su compromiso de ofrecer un catálogo valioso para sus millones de suscriptores globales.