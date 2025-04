Las crónicas de Narnia: Meryl Streep está en conversaciones para interpretar a Aslan en la nueva adaptación

Las crónicas de Narnia (Foto: Disney)

Si hablamos de emblemas de la actuación, uno de los primeros nombres que surge es el de Meryl Streep. La actriz estadounidense, que hoy tiene 75 años, cuenta con una trayectoria inmensa y ha participado en títulos icónicos que marcaron la historia del cine, como Kramer vs. Kramer (1979), La decisión de Sophie (Sophie’s Choice - 1982), Los puentes de Madison (The Bridges of Madison County - 1995), El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada - 2006), La dama de hierro (The Iron Lady - 2011) y Mamma Mia! (2008). Ahora, se reveló que la intérprete está en conversaciones para unirse a la nueva adaptación de los libros de Las crónicas de Narnia (The Chronicles of Narnia).

Según varios informes, la actriz estaría actualmente en conversaciones para sumarse a Las crónicas de Narnia, la adaptación de la emblemática saga literaria de fantasía creada por el autor británico C. S. Lewis, para prestarle su voz a Aslan. Este personaje, interpretado anteriormente por hombres, es un león que ocupa un rol fundamental dentro del universo, ya que representa una figura de guía, sabiduría y sacrificio. Por eso, será interesante ver cómo abordará Meryl este papel si finalmente se concreta el acuerdo. Además, no es el único nombre que está siendo considerado: la artista Charli XCX suena como favorita para interpretar a la Bruja Blanca, mientras que Daniel Craig (La chica del dragón tatuado) también estaría en la mira para encarnar a Andrew Ketterley, un mago excéntrico y poderoso que juega un rol clave en los eventos que llevan al descubrimiento de Narnia.

El proyecto audiovisual estará a cargo de Netflix y contará con la dirección de Greta Gerwig, reconocida por su trabajo en Lady Bird, Mujercitas (Little Women - 2019) y el fenómeno global Barbie. Aunque aún no se conocen demasiados detalles sobre la producción, todo apunta a que la nueva adaptación se centrará en la sexta entrega de la saga, El sobrino del mago (The Magician’s Nephew), una historia que funciona como precuela dentro del universo de Narnia. El relato sigue a dos niños, Digory Kirke y Polly Plummer, quienes descubren la existencia de múltiples mundos a través de unos anillos mágicos. En su viaje, no solo se enfrentan a la poderosa hechicera Jadis, sino que también son testigos de la creación de Narnia por parte de Aslan, el león que da vida y orden a esta tierra fantástica.

Meryl Streep (REUTERS/Aude Guerrucci)

Mientras esperamos la confirmación oficial de esta noticia, se estima que el rodaje de esta ambiciosa producción comenzará en los próximos meses. Además, se anticipa un estreno exclusivo en salas IMAX durante dos semanas, programado para coincidir con el Día de Acción de Gracias de 2026, antes de su posterior llegada a la plataforma de streaming. En paralelo, Meryl Streep continúa sumando proyectos a su carrera: recientemente formó parte de Only Murders in the Building, la exitosa serie de comedia y suspenso donde compartió pantalla con grandes figuras como Steve Martin (El padre de la novia), Martin Short (Los tres amigos) y Selena Gomez (Emilia Pérez).