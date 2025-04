Fuego contra fuego: Michael Mann confirma que ha terminado de escribir el guion de la secuela

Captura del tráiler oficial de 'Fuego contra fuego'

Michael Mann, el cineasta estadounidense de 82 años, ha trabajado en una gran variedad de producciones a lo largo de su carrera. Entre los títulos, podemos mencionar La carrera final (The Jericho Mile - 1979), El sabueso (Manhunter - 1986), El último de los mohicanos (The Last of the Mohicans - 1992) y Enemigos públicos (Public Enemies - 2009), entre otros. Sin embargo, la obra que ha dejado una huella imborrable es Fuego contra fuego (Heat - 1995). Tras tantos años desde su estreno, la secuela finalmente comienza a tomar forma y recientemente se ha dado a conocer una actualización emocionante sobre su desarrollo.

Fuego contra fuego nos presentaba la historia de un ladrón profesional y un implacable detective, cuyas vidas se mezclan en un conflicto marcado por la astucia y la determinación. La trama se desarrollaba en un entorno urbano que se transformaba en un escenario de constantes tensiones, donde cada acción desencadenaba consecuencias inesperadas. La película, que contaba con las actuaciones de Al Pacino (El padrino), Robert De Niro (Taxi Driver) y Val Kilmer (El Santo), exploraba con profundidad los dilemas morales y la delgada línea que separa el orden del caos, mostrando cómo en ocasiones los personajes principales se ven obligados a enfrentarse no solo al enemigo exterior, sino también a sus propios demonios internos.

En enero de 2024, Michael Mann confirmó que estaba trabajando en el guion de la esperada secuela, un audiovisual que ha estado en desarrollo durante años. Ahora, más de un año después, el director ha revelado en una reciente entrevista que finalmente terminó el libreto y ya lo entregó a Warner Bros. Sin embargo, el estudio aún no ha dado luz verde oficialmente a la producción. Sobre el estado del proyecto, Mann expresó: “Acabo de terminar el guion y entregar el primer borrador. No puedo hablar de más. Pero es un proyecto emocionante”.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la trama de la segunda entrega, tiempo atrás, Mann había mencionado que el largometraje funcionaría como secuela y precuela a la vez, además de que se utilizaría una combinación de efectos visuales y maquillaje. En una entrevista brindada en marzo de 2024, el realizador expresó: “Va a ser una combinación [de efectos visuales y maquillaje]. Por lo tanto, no serán [Robert De Niro] y Al [Pacino] los que interpreten a McCauley y Hanna. Y en realidad comenzará ocho años antes que la película. Comienza en 1988 y luego saltará al 2000″. Además, aunque nada ha sido confirmado oficialmente, se ha rumoreado que Adam Driver (Ferrari) y Austin Butler (Elvis) son los principales candidatos para liderar el reparto.

Estaremos atentos para ver si Fuego contra Fuego 2 finalmente recibe luz verde y puede comenzar su producción.