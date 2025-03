Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 se retrasa hasta octubre

Minecraft no encajaría con un modelo gratuito, según Mojang El estudio detrás de uno de los juegos más vendido de la historia asegura que su modelo de negocio no cambiará, manteniendo la compra única como su principal forma de acceso

Malcolm in the Middle: el especial de la icónica serie reemplazará al actor de Dewey Erik Per Sullivan interpretó originalmente al hermano menor del protagonista en la comedia creada por Linwood Boomer