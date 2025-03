Future Vibe Check será un juego que combinará automatización y música

Crusader Kings III presenta su nueva expansión: Khans of the Steppe El nuevo contenido extra permitirá liderar civilizaciones nómadas y conquistar la Gran Estepa con un renovado sistema de gobierno

REVIEW | The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II - De regreso a Calvard, descubriendo nuevos orígenes Nihon Falcom está devuelta con una nueva entrega en el continente de Zemuria, y tras los sucesos de Liberl, Crossbell y Erebonia, es turno de Calvard para volver a dar que hablar