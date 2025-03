Black Mirror: Paul Giamatti y Cristin Milioti lideran el ambicioso tráiler de la séptima temporada

Irrumpe en tu mente. Irrumpe en tu realidad. La serie ganadora del Emmy® regresa con seis nuevas historias donde nada es lo que parece.

Después de dos años de espera, Black Mirror vuelve a Netflix con su séptima temporada, y todo apunta a que será su entrega más ambiciosa hasta la fecha. La plataforma presentó un primer adelanto que no solo confirma la fecha de estreno, sino que también ofrece un vistazo a las seis nuevas historias, protagonizadas por algunas de las grandes estrellas del momento.

En su sexta entrega, el showrunner Charlie Brooker experimentó con episodios de terror, alejándose un poco de la premisa original de la serie. Ahora, Black Mirror parece regresar a sus raíces, explorando temas como la inteligencia artificial, la memoria y, por supuesto, nuestra cada vez más complicada relación con la tecnología.

El tráiler pone especial foco en los episodios protagonizados por Paul Giamatti (Los que se quedan) y Cristin Milioti (El Pingüino). Por lo que parece, el primero será una historia de inteligencia artificial con viajes en el tiempo, mientras que el de Milioti funcionará como una secuela de USS Callister, el capítulo de la cuarta temporada que seguía a un programador descontento que crea clones de sus compañeros en un universo de ciencia ficción al estilo Star Trek.

Black Mirror - Temporada 7 (Créditos: Netflix)

Netflix también reveló el reparto completo de esta nueva tanda de episodios. Además de Giamatti y Milioti, la lista incluye a Awkwafina (Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos), Emma Corrin (Deadpool & Wolverine), Peter Capaldi (Doctor Who), Lewis Gribben (Blade Runner 2099), Osy Ikhile (Citadel), Rashida Jones (The Office), Siena Kelly (Domino Day), Billy Magnussen (Road House), Rosy McEwen (Blue Jean), Chris O’Dowd (Bridesmaids), Tracee Ellis Ross (Black-ish), Jimmi Simpson (Westworld), Harriet Walter (Succession) y Will Poulter (Midsommar).

A lo largo de sus seis temporadas, Black Mirror ha analizado los efectos de la tecnología en la sociedad, dejando a sus espectadores fascinados, inquietos y, en más de una ocasión, aterrados. Desde distopías que se sienten peligrosamente cercanas hasta sátiras mordaces sobre el mundo moderno, la serie ha demostrado que su premisa sigue más vigente que nunca.

La séptima temporada de Black Mirror llega a Netflix el 10 de abril, lista para sumergirnos, una vez más, en el lado más perturbador del futuro que podríamos estar construyendo.