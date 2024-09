Black Mirror: Netflix revela que Paul Giamatti y Emma Corrin formarán parte del elenco de la séptima temporada

En el capítulo "The Entire History of You", los personajes tienen un implante de memoria que les permite grabar todo lo que han visto en sus vidas. (Crédito/Netflix)

No hay dudas de que Black Mirror es una de las series más populares de la televisión desde su lanzamiento. Estrenada en 2011, esta serie antológica británica, presentada como “una mezcla entre The Twilight Zone y Relatos de lo inesperado”, conquistó a la audiencia al narrar historias distópicas sobre el impacto de la tecnología en la sociedad moderna. Ahora, Netflix ha confirmado que la séptima temporada está en camino y ha revelado algunos detalles sobre lo que podemos esperar, prometiendo nuevas y sorprendentes historias que mantendrán el tono oscuro y provocador que ha caracterizado a la serie desde sus inicios.

Creada por Charlie Brooker (Dead Set: Muerte en directo), Black Mirror ha presentado a lo largo de sus seis temporadas una variedad de historias que exploran las complejidades de la relación entre la humanidad y la tecnología. Hemos visto desde entregas emotivas y románticas como San Junipero, hasta episodios que abordan cómo la tecnología puede arruinar el duelo por la muerte de un ser querido, como en Be Right Back. La serie ha enaltecido, criticado y espantado a sus espectadores con relatos que, aunque inquietantes, invitan a la reflexión sobre los efectos de la tecnología en nuestras vidas y emociones, manteniendo siempre un núcleo central que examina sus implicaciones en la sociedad actual.

En el marco de la Geeked Week, el evento anual donde Netflix comparte detalles exclusivos sobre sus futuras producciones, se confirmó que la séptima temporada de Black Mirror está en desarrollo actualmente, con un total de seis episodios. Aunque no se han revelado muchos detalles sobre las tramas, se anunció una impresionante lista de renombrados actores y actrices que liderarán esta nueva tanda de audiovisuales. Entre ellos destacan Awkwafina (The Farewell), Milanka Brooks (Do Not Disturb), Peter Capaldi (Doctor Who, Criminal Record), Emma Corrin (Deadpool y Wolverine), Patsy Ferran (Jamestown), Paul Giamatti (Los que se quedan), Lewis Gribben (Blade Runner 2099), Osy Ikhile (Citadel), Siena Kelly (Domino Day), Billy Magnussen (El Duro), Rosy McEwen (Blue Jean), Chris O’Dowd (Amor de vinilo), Jimmi Simpson (Westworld) y Harriet Walter (Succession). Esta alineación promete aportar un nuevo nivel de talento y creatividad a la serie, generando aún más expectativas entre los fanáticos del show.

Black Mirror (Netflix)

Entre los nombres, también se confirma el regreso de Cristin Milioti, conocida por su trabajo en El Pingüino y Palm Springs. Milioti ya había participado en el aclamado episodio USS Callister, el primer capítulo de la cuarta temporada, que exploró la vida de Daly, un programador solitario y talentoso que se siente menospreciado por sus compañeros en un popular juego multijugador. Esta entrega, ganadora de un premio Emmy, fue escrita por Brooker y dirigida por Toby Haynes (Andor), y destacó por su complejidad emocional y giros sorprendentes. El episodio contaba con un elenco notable que incluía a Jesse Plemons (Guerra Civil) y Michaela Coel (Podría destruirte), entre otros.

En marzo, durante el evento See What’s Next de Netflix, se anunció que la séptima temporada incluirá una secuela de USS Callister. El adelanto mencionó lo siguiente: “Puede que el capitán Robert Daly haya muerto en el episodio original, pero para la tripulación del USS Callister, los problemas apenas están comenzando”. Esta revelación ha generado gran expectativa entre los fans, quienes están ansiosos por descubrir cómo se desarrollarán las consecuencias de los eventos ocurridos en el episodio original y qué nuevos retos enfrentarán los personajes en esta nueva entrega.