The House Of The Dead: el director Paul W.S. Anderson comparte detalles sobre la nueva adaptación

The House of the Dead Remake - captura del tráiler oficial

En noviembre del año pasado se confirmó que The House Of The Dead tendría una nueva adaptación cinematográfica. Este proyecto, inspirado en el videojuego de zombies de Sega, llegaría a las salas cine más de dos décadas después de la controvertida película a cargo de Uwe Boll y tendría un enfoque mucho más centrado en el terror. Además, contaría con la dirección de Paul W.S. Anderson, responsable de la franquicia cinematográfica de Resident Evil.

Si bien por varios meses los detalles sobre esta nueva producción fueron bastante escasos, recientemente su director confirmó que lo nuevo de The House of the Dead ha conseguido grandes progresos. Mientras promocionaba In The Lost Lands, Anderson adelantó que el libreto de la película está cerca de cerrarse y que, con viento a favor, el rodaje podría comenzar a finales de este año.

“El guion está casi terminado. Queremos rodar en el cuarto trimestre de este año. Esta vez voy a ir más allá. Va a ser algo diferente para mí”, adelantó el cineasta, quien promete una experiencia intensa y en tiempo real, inspirada en la naturaleza frenética del juego.

The House of the Dead Remake - captura del tráiler oficial

Si bien los detalles de la trama se mantienen en secreto, testimonios previos indican que la historia tomará como punto de partida a The House of the Dead 3. A su vez, esta se centrará en el arco de dos personajes claves, Lisa Rogan una mujer que intenta rescatar a su padre, y Daniel Curien, hijo del hombre que causó el brote mutante.

The House of the Dead revolucionó el género de zombies al introducir criaturas rápidas y agresivas, influyendo en películas como El amanecer de los muertos (2004) y Guerra Mundial Z (2013). Junto con Resident Evil, contribuyó al resurgimiento de estos monstruos en la cultura pop a inicios de siglo.

Sega ya llevó el juego al cine en 2003 bajo la dirección de Uwe Boll, pero la película fue un fracaso y decepcionó a los fans. Ahora, queda por ver si Anderson logra capturar la esencia del juego y hacerle justicia en la gran pantalla.