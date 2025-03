Steve Carell y Jason Schwartzmann protagonizarán la primera película del creador de Succession

Steve Carell attends the premiere of IF in New York City, New York, U.S., May 13, 2024. REUTERS/Caitlin Ochs

Si bien Jesse Armstrong es conocido principalmente por ser el creador de la aclamada serie Succession, su carrera como guionista y productor abarca una amplia gama de proyectos televisivos. Entre ellos se destacan la comedia británica Peep Show (2003), Fresh Meat (2011), e incluso, el episodio The Entire History of You de Black Mirror, que dejó una huella significativa en la serie de antología de Charlie Brooker. Sin embargo, la dirección de largometrajes fue por mucho tiempo una materia pendiente. Ahora eso está a punto de cambiar ya que el creativo ha comenzado a trabajar en su primera película para HBO y Max.

En un comunicado oficial se anunció que el proyecto -todavía sin título- comenzará su rodaje a finales de este mes en Utah y contará con un reparto estelar. Entre los primeros confirmados se encuentran Steve Carell (The Office), Jason Schwartzman (Asteroid City), Cory Michael Smith (Saturday Night) y Ramy Youssef (Poor Things).

Si bien los detalles del argumento son escasos, se adelanta que la ópera prima de Jesse Armstrong girará en torno a un grupo de amigos multimillonarios que se reúnen en medio de una crisis financiera internacional. Cabe mencionar que el anuncio estuvo acompañado por la primera imagen del libreto que, intencionalmente, oculta el título de la película con lo que parece ser una mancha de agua.

Jesse Armstrong, creador de 'Succession', anuncia su primera película

“Estamos emocionados de volver a trabajar con el talentoso Jesse Armstrong tras nuestra exitosa colaboración en Succession. Jesse una vez más eleva el estándar con un audaz examen sobre la codicia moderna, el poder y la ambición masculina. Que esta película sea su debut como director solo aumenta la emoción de lo que ya es impresionante en el guion y no podríamos estar más emocionados de compartir esta película oportuna con el mundo pronto”, expresó Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO.

“Estoy intrigado por descubrir si haber estado rodeado de tantos actores y directores brillantes en Succesion ha tenido algún efecto en mí. Esperemos que sí. Estoy agradecido con Casey Bloys, Francesca Orsi y todo el equipo de HBO por apoyar esta película con tanto entusiasmo y ayudarme a reunir un equipo de ensueño de elenco y equipo técnico”, agregó Armstrong.

Con Succession, que se estrenó en 2018 y concluyó en 2023 tras cuatro temporadas, Armstrong alcanzó reconocimiento mundial. La serie, una sátira dramática sobre una familia disfuncional que controla un imperio mediático, está inspirada en figuras como Rupert Murdoch, aunque Armstrong ha dicho que no se basa exclusivamente en una sola familia, sino que toma elementos de varias dinastías de magnates.

Se espera que el enfoque detallado y la habilidad de Armstrong para combinar humor mordaz con temas profundos como el poder, la ambición y las dinámicas familiares, estén presentes en esta nueva producción. Aunque todavía no hay una fecha exacta, la ventana de lanzamiento de la película está prevista para la segunda mitad de este año.