Estado Eléctrico, la película de ciencia ficción con Millie Bobby Brown y Chris Pratt, estrena su tráiler final

The Burbs: Haley Joel Osment se suma al reparto de la serie inspirada en el clásico de Joe Dante La comedia de terror protagonizada por Tom Hanks, Carrie Fisher y Bruce Dern tendrá una nueva versión ambientada en la actualidad

REVIEW | Split Fiction: La magia de esperar lo inesperado El nuevo título de los creadores de It Takes Two brilla por su creatividad y jugabilidad que no para de sorprender, y lo convierte en uno de los mejores lanzamientos del año