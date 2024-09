Pokémon TCG Pocket: Hablamos con directivos de The Pokémon Company y Creatures Inc.

Pokémon TCG Pocket | Oficinas

En el marco del previo al que nos invitó The Pokémon Company en México, pudimos intercambiar unas preguntas con directivos de -justamente- The Pokémon Company y Creatures Inc., los responsables detrás de Pokémon TCG Pocket.

Hablamos, junto a otros colegas, con Satoru Nagaya y Ryo Tsujikawa, directores artístico y creativo de Creatures, y Keita Hirobe y Ryosuke Hanawa, directores ejecutivo y director de The Pokémon Company:

Pokémon TCG Pocket | Keita Hirobe

—¡Buenos días a todos! Desde Malditos Nerds | Infobae, Argentina: ¿Creen que la aparición de Pokémon TCG Pocket en el mercado pueda canibalizar a los actuales: TCG físico o TCG Live?

Keita Hirobe: —TCG Pocket es algo que buscamos que se disfrute largo y tendido en la comunidad. Muchos de estos miembros de la comunidad viven en países donde el TCG quizá no está disponible o de fácil acceso, por lo que queremos que Pocket llegue a más jugadores que no juegan en físico.

Si sabemos que algunos se encontrarán con Pocket y querrán mudarse aquí, pero al ser una experiencia distinta, sabemos también que ese porcentaje de canibalización puede disminuir. Desde TPCi vemos a TCG como un producto propio, individual, y con su propio ecosistema. Creemos que pueden existir muy buenas sinergias entre estos productos y formatos que darán lugar a más aventuras Pokémon.

—¿Y con respecto a TCG Live? ¿Creen que podrá afectar a ese juego también?

Keita Hirobe: —¡Oh! Muchas gracias por aclarar eso. A TCG Live lo vemos como una extensión del formato físico, una herramienta para que los jugadores puedan llevar esa misma experiencia a un formato digital, y practicar. Desde gente que quiere aprender a jugar, hasta quienes quieren eso mismo que podrían jugar físico, pero en un formato que les permite disfrutarlo a la distancia.

El foco en TCG Pocket está puesto en la colección de cartas, por lo que vemos que la diferencia está ahí. En TCG Live el foco está en los combates, y en el formato completo, mientras que acá vemos la posibilidad de hacer un énfasis fuerte, para cualquier miembro de la comunidad, en el coleccionismo.

—¿Cuál es la visión de The Pokémon Company con respecto a TCG Pocket y el resto del ecosistema Pokémon? Me refiero a los torneos, eventos físicos, distribuciones digitales, y todo a lo que la saga nos tiene acostumbrados.

Keita Hirobe: —Volviendo a Pocket como experiencia de coleccionar cartas, creemos que es una experiencia que se disfrutará en sí misma, juegues o no el TCG físico. No tenemos un plan que involucre forzar a los jugadores a comprar algo, o un desbloqueable con algo de la vida real.

Nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de jugadores posible, abrir el abanico. Pero, creo que en el futuro sería posible proponer un evento o actividad que ocurra en ambos juegos al mismo tiempo, o algo divertido, como partidas en eventos reales, que involucren ambos formatos.

Pokémon TCG Pocket | Ryo Tsujikawa

—¿Qué aspectos le parecieron más importantes para trasladar al mundo digital sobre el hobby de coleccionar cartas?

Ryo Tsujikawa: —Creo que esto vuelve a la filosofía de las cartas, tanto físicas como digitales. Queríamos hacer foco en las cartas, en el aspecto natural de la diversión de abrir cartas, los paquetes y coleccionar.

Estas dos cosas son las que quisimos mantener fieles, pero agregándole aspectos que no podríamos en un juego físico. A pesar de esto, tuvimos que mantener diseños parecidos a los de las cartas para que se vean los materiales que se usan normalmente para hacerlas.

Pokémon TCG Pocket | Satoru Nagaya

Satoru Nagaya: —Para expandir sobre eso, la experiencia de coleccionar cartas en el mundo real es lo que se ve en Pokémon Pocket: conseguir cartas lindas y vistosas. A su vez, el mundo digital nos permitió por ejemplo, darle a los jugadores desafíos de colección, algo más guiado que en el formato físico, y que se sientan divertidos además de completar.

—En base a lo que probamos del juego, veo que la parte del coleccionismo está ahí, pero también me gustan las batallas. Las probé, son simples y el nuevo formato funciona. ¿Hay planes de expandir ese formato y llevarlo al nivel competitivo?

Ryo Tsujikawa: —Como mencionamos, el foco está puesto en la diversión de coleccionar cartas, ese es nuestro objetivo primario ahora. También sabemos que van a haber jugadores ahí afuera que van a querer disfrutar de los combates, por lo que estamos pensando nuevas formas para poder responder a esas expectativas.

Sabemos que modos de torneo, o un ranking podrían ser del agrado de los jugadores, pero aún estamos debatiendo y pensando cómo integrar todo esto a la experiencia de colección a la que apuntamos.

—Siguiendo sobre el combate: ¿Cómo fue el proceso para simplificar el TCG físico en este nuevo formato? ¿Cuáles fueron los aciertos, y los errores al traspasar algo tan importante como las energías a un sistema automático?

Ryo Tsujikawa: —El detrás de escena de ese pensamiento, fueron nuestras bases que fijamos para Pocket: Algo fácil de jugar y coleccionar, y la nueva posibilidad de hacer todo esto digital.

Entendimos que el desafío era hacer algo simple, algo adaptado para móviles, rápido, y nos sentamos a pensar: ¿Cuáles son los elementos del TCG base que más tiempo agregan a los partidos? Y claro, las energías eran un tema, por lo que las hicimos automáticas. Eso también, llevó a que pudiésemos bajar el total de cartas que se utilizan en la versión física, de 60 a 20 cartas, dado que también redujimos la cantidad de cartas en mesa.

También, seis premios para ganar fueron reducidos a 3 puntos, con cada carta normal dando uno y las Ex dos. Es un sistema rápido, que con menos cartas y un formato adaptado se logra jugar de manera dinámica y divertida.

Y también quiero agregar que, a pesar de que todo esto se ve bien para aquellos jugadores primerizos que se lanzarán por primera vez al mundo de Pokémon TCG Pocket, las optimizaciones que realizamos al loop del juego permitirán a los experimentados saltar rápidamente a los combates.

El hecho de ser un juego para móviles, y tener partidas más rápidas, hace que todos puedan jugar más. Esto retroalimenta las nuevas estrategias que se crearán con las cartas exclusivas que tenemos para Pocket.

—Les agradezco mucho la oportunidad a todos, y gracias por sus respuestas.

Ryo Tsujikawa: —¡Gracias a ti! Esperamos puedas disfrutar de Pokémon TCG Pocket este próximo 30 de octubre.

Pokémon TCG Pocket | Oficinas

Desde Malditos Nerds | Infobae, agradecemos a The Pokémon Company, Creatures Inc., y The Pokémon Company International por la oportunidad de probar Pokémon TCG Pocket en México y conocer un poco más de esta nueva entrega para móviles. También, a nuestros colegas periodistas que formaron parte de esta entrevista de mesa redonda.