Sagas of Lumin debuta a mediados de este año con su fórmula de combate entre dragones y magia

Sagas of Lumin, de Elos Games And Arts.

A partir del invierno, los jugadores de PC podrán adentrarse en el mundo de Sagas of Lumin, un juego de rol de acción para un solo jugador cuya principal novedad es la posibilidad de alternar entre combates a lomos de dragones y enfrentamientos en tierra. El acceso anticipado estará disponible a través de Steam y, según sus desarrolladores, la experiencia ofrecerá una libertad de movimiento y combate poco habitual en el género. Las decisiones del usuario influirán en el destino de Lumin, un mundo donde las batallas aéreas con otros jinetes de dragón, los asaltos a bases enemigas y el asedio a aeronaves representan solo algunas de las amenazas y desafíos presentes.

Sistema de vuelo y combate con dragones como elemento distintivo

La característica más innovadora de Sagas of Lumin es su sistema de vuelo con dragones. Los jugadores podrán elevarse, realizar descensos en picada y ejecutar maniobras ágiles mientras lanzan ataques como llamaradas, embestidas y picados. El combate aéreo es en tiempo real, lo que permite tanto enfrentamientos directos con otros dragones como el ataque a estructuras enemigas desde el aire. Además, las aeronaves armadas y protegidas constituyen un reto adicional, ya que habrá que esquivar el fuego antiaéreo mientras se intentan destruir componentes clave como las velas y los motores.

Un aspecto relevante de esta propuesta es la integración fluida entre el combate aéreo y el terrestre. Cuando la situación lo requiera, será posible desmontar para combatir en tierra con armas blancas, magia o armas de fuego de estilo steampunk, ampliando así las opciones y estrategias disponibles en los enfrentamientos.

Sagas of Lumin, de Elos Games And Arts.

Una narrativa con decisiones y moralidad compleja

A diferencia de los RPG tradicionales, Sagas of Lumin evita una narrativa basada en el bien o el mal absoluto, y en su lugar construye una historia donde las consecuencias de las elecciones del jugador se reflejan de manera tangible en el mundo del juego. Acciones como asaltar bases enemigas o abordar aeronaves influyen en futuras misiones, relaciones con distintas facciones y el desenlace general. Esta complejidad aporta profundidad, mostrando una gama de grises en la moralidad, lo que los desarrolladores consideran fundamental para la inmersión del jugador.

Tanto las misiones principales como las secundarias, así como los encuentros inesperados durante la exploración, están diseñados para que cada decisión tenga relevancia, otorgando libertad y responsabilidad a los jugadores sobre el destino de su personaje y la región de Lumin.

Demo jugable y expectativas sobre el acceso anticipado

El acceso anticipado, programado para durar al menos un año, incluirá las mecánicas principales del vuelo de dragón, combate tanto aéreo como terrestre, batallas contra otros jinetes y la exploración inicial del mundo. Según los desarrolladores, el objetivo es mejorar la experiencia con el aporte directo de la comunidad, incorporando progresivamente mejoras y nuevos contenidos narrativos.

En la actualidad, los usuarios pueden probar una demo en la que se pueden experimentar los elementos esenciales del juego: volar en dragón, combatir en el aire y enfrentarse a enemigos en tierra firme. El sistema de combate terrestre, enfocado en la precisión y el tiempo adecuado, ofrece variedad mediante el uso de armas como espadas, hachas y lanzas, además de bloqueos, paradas, hechizos mágicos y armas de fuego a distancia. Esta variedad representa un reto tanto en el ámbito estratégico como técnico, brindando una curva de aprendizaje significativa.

La suma de todas estas características busca proporcionar una experiencia RPG diferente, orientada a quienes disfrutan de los mundos abiertos y las tramas complejas. Aunque la versión completa aún se encuentra en desarrollo, Sagas of Lumin se perfila como una propuesta atractiva para quienes buscan una historia profunda, un combate diverso y decisiones que realmente impacten en el desarrollo del juego.