Arc System Works revela nuevos detalles de River City Saga: Journey to the West

River City Saga: Journey to the West, de UnitePlus.

Como parte de una de las series de beat ’em up más emblemáticas, River City Saga: Journey to the West se prepara para relatar las aventuras legendarias del cuento chino, ahora con Kunio y sus amigos como protagonistas en todos los roles principales. Arc System Works y UnitePlus han revelado los primeros detalles que confirman el enfoque humorístico, la personalización de tipo roguelike y un protagonismo múltiple por parte de Kunio, situando el lanzamiento del juego para 2026 en PlayStation 5, Nintendo Switch y PC.

Historia y personajes: la integración de dos tradiciones narrativas

Journey to the West es uno de los relatos más reconocidos de la literatura china y ahora es reinterpretado bajo el característico tono cómico de la saga River City. En este título, Kunio asume de manera simultánea cada uno de los papeles principales: Sun Wukong, el Rey Mono; Zhu Bajie, el demonio cerdo; Sha Wujing, el monje exiliado; y Tang Sanzang, el monje bondadoso pero ingenuo en busca de escrituras sagradas. En esta adaptación particular, la misión sigue consistiendo en viajar a Tianzhu para recuperar los manuscritos sagrados y devolver la redención a un mundo invadido por demonios en plena dinastía Tang.

La travesía abarca más de ciento ocho mil millas ficticias, en la que la comitiva debe enfrentarse a jefes y enemigos de gran variedad. Los antagonistas, igualmente reinterpretados bajo el sello de River City, incluyen figuras legendarias como Erlang Shen, Nezha, el Rey Demonio del Toro y los Reyes de los Cuernos Dorado y Plateado, todos ellos con habilidades y artefactos únicos. La ironía y el caos sobresalen también en personajes secundarios como Avalokitesvara y la diosa lunar Chang’e, mientras que Buda, quien dio origen a la travesía de los protagonistas, supervisa el desarrollo de los acontecimientos.

River City Saga: Journey to the West, de UnitePlus.

Mecánicas de juego: acción ágil y personalización continua

El núcleo jugable de River City Saga: Journey to the West se centra en un sistema de combate dinámico basado en combos y ataques personales, en el que cada personaje refleja estilos de lucha que enfatizan sus particularidades: Sun Wukong opta por la fuerza bruta, Zhu Bajie por la resistencia y Sha Wujing por la agilidad. Los controles son intuitivos y sencillos, lo que permite ejecutar cadenas elaboradas o resolver conflictos mediante ataques a distancia o habilidades poderosas. Esta flexibilidad busca atraer tanto a jugadores nuevos como a quienes ya son aficionados al género beat ’em up.

Uno de los aspectos más destacados es la progresión tipo roguelike: en cada partida, tanto los mapas como los enemigos, las habilidades y los recursos cambian completamente, lo que obliga a los jugadores a ajustar sus estrategias y garantiza una experiencia renovada en cada intento. Cuando un jugador es derrotado, la mejora progresiva de los personajes se mantiene, promoviendo la rejugabilidad y el incentivo de superar desafíos diferentes. Además, el sistema de mejora de habilidades permite fortalecer a cada héroe utilizando recursos obtenidos en combate, lo que da lugar a combinaciones de equipo y artes divinas para personalizar por completo el estilo de juego.

Impacto y expectativas: el cruce entre tradiciones culturales y el público global

River City Saga: Journey to the West no solo representa una colaboración entre la cultura china clásica y el humor japonés, sino que además amplía las posibilidades de personalización dentro del género brawler. Los jugadores podrán desarrollar estrategias propias, experimentar diversas combinaciones y enfrentar los retos con creatividad. El sistema de progresión busca recompensar el esfuerzo e incentivar la mejora constante, de modo que tanto veteranos como recién incorporados encuentren un reto adecuado a su ritmo.

El enfoque en la rejugabilidad y las opciones de personalización pueden ofrecer una ventaja de accesibilidad para quienes buscan experiencias duraderas y variadas. Programado para 2026, se espera que en el futuro se revelen detalles adicionales sobre modos multijugador y posibles expansiones, lo que podría aumentar aún más el interés y la expectativa en torno a la original combinación de River City con uno de los relatos más reconocidos de la literatura universal.