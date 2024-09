PRIMERAS IMPRESIONES | Pokémon Trading Card Game Pocket - “Una nueva forma de jugar y coleccionar”

Colecciona cartas digitales del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (TCG), intercámbialas y lucha con tus amigos en Pokémon Trading Card Game Pocket. Echa un vistazo al tráiler de presentación de Pokémon Trading Card Game Pocket para ver qué puedes esperar de este próximo juego de Creatures Inc. y DeNA Co. Ltd. Pokémon Trading Card Game Pocket estará disponible en 2024 para dispositivos iOS y Android.

The Pokémon Company International nos invitó en exclusiva a sus oficinas en Ciudad de México para encontrarnos cara a cara con Pokemon Trading Card Game Pocket, su nueva experiencia para teléfonos móviles.

Todo fanático de Pokémon tuvo una carta coleccionable oficial en su mano alguna vez. Así sea un regalo, o un pequeño sobre que pudimos comprar con nuestros ahorros, el TCG de Pokémon siempre estuvo ahí. Fue una parte intrínseca, en muchos casos, de nuestra conexión con estos monstruos de bolsillo.

A lo largo de los años, The Pokémon Company tuvo algunos intentos e instancias para digitalizar su juego de cartas coleccionables. El formato físico siempre estuvo y estará, pero con la cantidad de variedad de cartas, expansiones, artes y más, siempre existe la necesidad de llevarlo al mundo de los móviles.

Pokémon TCG Live es la experiencia más fiel al formato regular, pero Pokémon Pocket llega desde otro lado, más enfocado en el coleccionismo y a eso que Pokémon Go despertó en mucha gente.

Entonces, ¿qué es Pokémon TCG Pocket? La mejor forma de definirlo, después de poder probarlo durante casi 4 horas, es como una carpeta digital de cartas. El foco más grande de Pocket está en la posibilidad de tener en nuestras cuentas todas las variedades de coleccionables digitales Pokémon que queramos.

Respetando algunas directivas de rareza, y modificando ataques, habilidades y la vida total de los Pokémon, Pocket se toma las libertades necesarias para adaptar el juego de cartas a un formato nuevo de combate, que tocaremos más adelante, y con muchas sorpresas para descubrir.

Con el foco puesto en la colección, y siendo un juego que estará disponible completamente gratis, Pocket posee una barrera de entrada fuerte típica de los juegos para móviles. Claro está, que de alguna forma el juego debe hacer dinero, por lo que las microtransacciones y los timers están a la orden del día.

El loop principal de Pocket estará entonces entre los 2 a 4 paquetes diarios que podemos abrir, dependiendo de si pagamos la suscripción mensual premium del juego. En Pocket todo está pensado para recordar esas épocas en las que abríamos los booster packs, pero también en la nueva oleada de contenidos que Instagram, Tik Tok y otras redes supieron viralizar.

La emoción de poder abrir un sobre, los efectos al abrirlo, la posibilidad de revelar las cartas como queramos y hasta una mecánica para tener un adelanto de costado y evaluar posibles rarezas son signo de que The Pokémon Company entendió lo que su público busca al coleccionar sus cartas.

Además, el peso de su historia y sus varios formatos de cartas clásicos también están de vuelta. Tenemos no solo la chance de encontrarnos con las clásicas cartas Ex, si no también con nuevas versiones de Ilustración Completa, o Full Art, y efectos especiales que solo el mundo digital pudo darle a Pokémon.

Dependiendo su rareza, y el tipo de arte que la carta lleve, tendremos nuevos bordes especiales, efectos por sobre la carta, y mucho más para descubrir. Este “mucho más” es quizá una de las mejores razones para que un coleccionista juegue Pocket, dado que las “Cartas Inmersivas” hacen su debut, regalándonos una versión exclusiva de una de las posibles cartas Ex del set.

Para coleccionar, hay que abrir paquetes, y para eso tendremos que esperar. Cada 12 horas, Pocket nos permitirá abrir un sobre, o dos si estamos suscritos al servicio premium, y así ir completando nuestra colección. Esto, después, se utiliza para llenar nuestras carpetas, o mostrar nuestra carta más increíble con muchísimas opciones de personalización.

Al ser un juego para móviles completamente gratis, como les mencioné antes, las microtransacciones están a la orden del día. De primera mano, no me resultó invasivo el uso de distintas monedas para acelerar los procesos del juego, pero debemos ver en la práctica cómo funcionan las posibilidades extra que tendrán algunos para llenar su colección y aplicarlo al combate.

Estos métodos pagos están ahí, pero deben ser tomados como aceleradores de algo que ya se encuentra completamente gratis en el juego. Claro está, que esto solo afectaría al balance del combate, pero al final del día, es la suerte y los dioses Pokémon quienes dictarán qué tan completa llevemos nuestra aplicación de Pokémon TCG Pocket.

Dentro de las opciones de colección en Pokémon TCG Pocket se encuentra la de la “Elección mágica”, las misiones diarias y de expansión, y hasta de práctica. ¿Fue la “Elección mágica” una de las mejores sorpresas con Pocket? ¡Claro!

El famoso Wonder Trade de los últimos juegos de Pokémon llega para poder permitirnos unas veces al día (dependiendo el timer) elegir una carta aleatoria de los sobres que se abrieron en nuestra lista de amigos.

En casi 4 horas de juego, la variedad de actividades y experiencias que tuve con solo abrir sobres y coleccionar cartas me sorprendió, y me pasé un buen rato explorando cada nuevo detalle digital en mi colección antes de saltar al combate.

Pero claro, el Juego de Cartas Coleccionables de Pokémon no es únicamente una colección, y si Pocket hubiera ido solo por ese lado, a pesar de ser su foco principal, no estaríamos tan contentos. Por suerte, las batallas están, y bien a su forma Pocket las lleva al siguiente nivel.

Un nivel de facilidad, y un formato simplificado de un Pokémon activo y tres en banca, con energías autogeneradas y el objetivo de juntar tres puntos, hacen de Pocket la aplicación perfecta para batallas rápidas con nuestros amigos, o contra la Inteligencia Artificial.

Claro está que las estrategias son distintas, y acá es donde radica el mayor cambio entre el Pokémon TCG y TCG Pocket. Volamos a la nostalgia del Base Set de los ‘90 con artes icónicos, y exploramos nuevos biomas del mundo Pokémon con ilustraciones nuevas, siempre teniendo cartas con ataques, habilidades y vida adaptadas para el formato de bolsillo.

Una nueva forma de jugar le pidió a The Pokémon Company la necesidad de re-adaptar su juego a algo más rápido, intenso y con otro balance. El trabajo hasta ahora en este previo, se vio espectacular, y con tan solo una expansión liberada (y exclusiva, como todo en Pocket) las batallas se sienten dinámicas y como una buena opción para poner a prueba nuestra colección, y la suerte que hayamos tenido con ella.

Algunas cuestiones que no nos terminaron de convencer, pero que son completamente solucionables a futuro, fueron la falta de Español Latinoamericano como traducción dentro del juego (el Español Europeo sí está disponible) y la falta de la mecánica de Intercambio en lanzamiento.

Hay todo un mundo aparte en la aventura de intercambiar cartas Pokémon, y entiendo que esto no es una mecánica fácil de balancear. Mucho está en juego, y es a tal punto que han existido transacciones gigantes (y millonarias) muchas veces por cartas. En la falta de un formato físico, esto no debería existir en Pocket, pero sí hay mucho que pensar, y espero que cuando llegue, sea de manera ordenada y coherente.

The Pokémon Company entendió la necesidad de una colección digital apropiada, ordenada y llamativa. A su vez, creó un formato de combate rápido y fácil con tintes a su complejo TCG competitivo que le da a los más fanáticos una nueva arena de combate.

Con muy poco para solucionar, Pokémon TCG Pocket se perfila como otro acierto en el maravilloso mundo de las criaturas de bolsillo, y en uno de sus formatos más interesantes. Veremos entonces, si todo esto se mantiene, y resuena en la comunidad cuando llegue el 30 de octubre a Android y iOS.