Starbites, el RPG de ciencia ficción de Ikinagames, llegará a Occidente en mayo

Starbites, de Ikinagames.

El esperado juego de rol de ciencia ficción con combates por turnos Starbites, desarrollado por Ikinagames y publicado por NIS America, ya tiene fecha de lanzamiento para occidente: estará disponible el 21 de mayo de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam. El juego está protagonizado por Lukida, una joven que habita un mundo devastado por la guerra. Starbites ofrece una experiencia repleta de secretos, acción y exploración, además de una edición limitada dirigida a quienes coleccionan este tipo de artículos.

Lanzamiento global y detalles principales

El lanzamiento de Starbites en occidente representa una expansión importante luego de su debut inicial en Japón en octubre de 2025. La historia del juego se desarrolla en el planeta Bitter, un lugar árido y marcado por las consecuencias de un conflicto interestelar. Los jugadores acompañarán a Lukida, una recolectora que intenta escapar hacia las estrellas junto a sus aliados. Su vida, así como el destino de Bitter, se transforman tras el ataque de un enorme robot, lo que inicia una trama de búsqueda de la verdad relacionada con eventos sucedidos 45 años atrás.

Starbites destaca gracias a su sistema de combate por turnos que, si bien es sencillo de aprender, ofrece una considerable profundidad táctica. Entre sus mecánicas se incluyen Fracture, que permite explotar las debilidades de los enemigos y romper sus defensas, y Driver’s High, la cual brinda la posibilidad de obtener turnos adicionales. Cada personaje cuenta con un Motorbot propio, vehículos personalizados que representan sus habilidades y personalidad.

Starbites, de Ikinagames.

Un RPG pensado para jugadores nuevos y experimentados

Uno de los objetivos de Starbites es la accesibilidad. El esquema de combate por turnos, propio de los RPG japoneses tradicionales, se combina con innovaciones orientadas a atraer tanto a jugadores con experiencia como a quienes se acercan por primera vez al género. Explorar Bitter en Motorbot, un vehículo robótico todoterreno adaptado a cada protagonista, otorga libertad de movimiento y abre nuevas estrategias durante los combates.

La configuración del equipo es fundamental. Los jugadores podrán equipar sus Motorbots con objetos y componentes recogidos durante el viaje. El sistema Fracture hace posible debilitar a los adversarios, lo que ofrece ventajas tácticas para inclinar el curso de los enfrentamientos. Sumado a esto, la opción de encadenar acciones gracias a Driver’s High aporta más profundidad sin complejizar demasiado la jugabilidad.

El juego busca equilibrar el interés de la trama con una jugabilidad dinámica. Los combates han sido diseñados para que el progreso sea entretenido y fluido, sin que los sistemas resulten un obstáculo para el desarrollo de la historia y la exploración de misterios en el mundo de Bitter.

Impacto en jugadores y comunidad

Para quienes disfrutan de los juegos de rol, la llegada de Starbites ofrece una propuesta que combina elementos clásicos con mecánicas nuevas. Además del público habitual de RPG, Starbites busca atraer a quienes buscan experiencias narrativas desarrolladas junto a sistemas de combate accesibles. La ambientación en un planeta desértico y las motivaciones personales de personajes como Lukida y Gwendoll aportan conexiones emocionales, ya que abordan temas universales como el anhelo de libertad y la reconstrucción tras la guerra.

Conforme se acerca la fecha de lanzamiento, la comunicación por parte de NIS America enfatiza tanto la jugabilidad como el desarrollo narrativo, remarcando el equilibrio entre la estrategia y la inmersión en universos de ciencia ficción. Por su propuesta, Starbites se presenta como una alternativa para quienes desean acercarse a los RPG tácticos sin dejar de lado tramas complejas y una cuidada estética visual.