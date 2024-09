Tom Hardy y Aaron Taylor-Johnson protagonizarán Blood On Snow, el nuevo thriller criminal de Cary Fukunaga

Tom Hardy stars in Columbia Pictures' VENOM: LET THERE BE CARNAGE.

Los actores del universo Spider-Man de Sony, Tom Hardy (Venom) y Aaron Taylor-Johnson (Kraven el cazador), han firmado para protagonizar Blood On Snow, el nuevo thriller criminal de Cary Fukunaga, director detrás de la última película de James Bond, Sin tiempo para morir (No Time to Die, 2021).

Este proyecto se tratará de una adaptación cinematográfica de la novela policíaca homónima de Jo Nesbo. De acuerdo a la sinopsis presentada, la historia se desarrollará en los setenta en Oslo, mientras dos líderes de bandas se disputan el control. Se espera que Hardy y Taylor-Johnson encarnen a un jefe de banda llamado el Pescador y a un asesino a sueldo contratado por su rival, Hoffman.

“El sicario de confianza de Hoffman, Olav (Johnson), es un asesino frío y eficiente. Pero bajo su exterior despiadado se esconde una inteligencia inesperada y un código moral inquebrantable formado por una infancia complicada... Cuando Hoffman ordena asesinar a su propia esposa, los principios de Olav chocan con sus lealtades. En lugar de apretar el gatillo, trama un plan que le convierte en el próximo objetivo de Hoffman y, sin ningún lugar seguro al que acudir, Olav forma una incómoda alianza que le sitúa en el corazón de la mortífera guerra de bandas de Oslo. La elección de Olav, que en su día fue un violento ejecutor, le convierte en un improbable héroe en un mundo en el que ninguna buena acción queda impune”, explaya el comunicado oficial.

Actor Aaron Taylor-Johnson arrives at the UK premiere of 'Bullet Train' in London, Britain July 20, 2022. REUTERS/Peter Nicholls

Blood On Snow será dirigida por Fukunaga a partir de un libreto escrito por el propio Jo Nesbo con revisiones de Ben Power. La película también será producida por Hardy, Fukunaga y Nesbo, entre otros. Aunque esta adaptación todavía no tiene definida una ventana de estreno, está previsto que su rodaje comience a finales de este año.

Mientras tanto, Hardy y Johnson tienen en agenda los lanzamientos de Venom: El último baile y Kraven el cazador, películas que llegarán a los cines en octubre y diciembre de este año.