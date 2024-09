De ‘La tumba de las luciérnagas’ a ‘Babylon’: repasamos las películas que llegarán a Netflix

Babylon

La tumba de las luciérnagas (Dir. Isao Takahata)

La tumba de las luciérnagas (Studio Ghibli)

Empezamos este recorrido con un largometraje animado titulado La tumba de las luciérnagas, bajo la producción de Studio Ghibli, responsables de historias como Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro. La historia, dirigida por Isao Takahata, también conocido por obras como El cuento de la princesa Kaguya y Recuerdos del ayer, nos narra la devastadora realidad de la guerra desde la perspectiva de dos jóvenes hermanos, Seita y Setsuko, en un Japón desolado por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Este filme es una adaptación de la novela semi-autobiográfica de Akiyuki Nosaka y captura, con una sensibilidad única, las luchas cotidianas por la supervivencia.

La película se destaca por su enfoque realista y conmovedor, que contrasta con la fantasía habitual de otras producciones de Studio Ghibli. A través de una animación detallada y emotiva, La tumba de las luciérnagas logra plasmar la crudeza del conflicto bélico, creando una experiencia cinematográfica que conmueve profundamente al espectador

En última instancia, Isao Takahata no solo ofrece una crítica sobre los horrores de la guerra, sino que también explora la fuerza del vínculo fraternal y la resistencia del espíritu humano ante la adversidad. La relación entre Seita y Setsuko, llena de amor y desesperación, se convierte en el corazón emocional de la historia, haciendo que cada escena de sacrificio y pérdida tenga un impacto profundo en la audiencia. La tumba de las luciérnagas, que llegará a Netflix el próximo 16 de septiembre, es más que una película sobre la guerra; es un conmovedor recordatorio de la humanidad y el costo incalculable del conflicto.

Babylon (Dir. Damien Chazelle)

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Margot Robbie, izquierda, y Diego Calva en "Babylon". (Scott Garfield/Paramount Pictures vía AP)

Seguimos con Babylon, un largometraje estrenado en el año 2022 bajo la dirección de Damien Chazelle, quien nos ha dado obras galardonadas en los últimos años como Whiplash, La La Land y El primer hombre en la luna (First Man, 2018). Esta película nos presenta la vida en el Hollywood de los años 20, una época de excesos y cambios dramáticos en la industria del cine. A través de una narrativa envolvente, Babylon explora las historias de diversos personajes, desde actores hasta cineastas, capturando tanto la gloria como la decadencia de la época. Con un elenco de primera clase que incluye a Brad Pitt (El club de la pelea), Margot Robbie (Había una vez en Hollywood) y Diego Calva (Bird Box Barcelona), la película sumerge al espectador en un mundo de ambición desmedida.

Babylon, cuyo estreno en Netflix está pactado para el próximo 15 de septiembre, se centra en los cambios vertiginosos que marcaron la transición del cine mudo al sonoro, un periodo que redefinió no solo la forma de hacer películas, sino también las carreras de muchos actores y realizadores. Chazelle captura con maestría cómo la industria del cine se vio forzada a adaptarse, mientras algunos brillaban y otros quedaban relegados al olvido. La película muestra los desafíos técnicos y creativos de la época, así como los sacrificios personales y las luchas internas de quienes soñaban con la grandeza en la pantalla grande. Con su característico estilo visual y una banda sonora vibrante, Babylon es un tributo al cine y a sus pioneros, que refleja tanto la magia como la oscuridad de la fábrica de sueños.

Un don excepcional - Gifted (Dir. Marc Webb)

En último lugar, tenemos el drama Un don excepcional (Gifted), una película estrenada en el año 2017 que llegará a la plataforma el próximo 15 de septiembre. En esta historia, Chris Evans interpreta a Frank Adler, un hombre que, alejado de la acción y los superhéroes que marcaron su trayectoria como el Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, se encuentra enfrentando un desafío completamente diferente. Frank es un hombre solitario que cría a su sobrina Mary, una niña prodigio con un talento excepcional para las matemáticas. La trama se desarrolla cuando la abuela de Mary, interpretada por Lindsay Duncan (Cuestión de tiempo), intenta separar a la niña de su vida ordinaria para inscribirla en una escuela especial, desatando una batalla legal por su custodia y bienestar.

Dirigida por Marc Webb, el realizador detrás de 500 días con ella (500 Days of Summer, 2009) y El sorprendente Hombre-Araña 2: La amenaza de Electro (2014), el largometraje también cuenta con las actuaciones de Mckenna Grace (Cazafantasmas: apocalipsis fantasma) como la joven Mary, Jenny Slate (Romper el círculo) como la profesora y amiga de Frank, y Octavia Spencer (Historias cruzadas) en el papel de la cariñosa vecina Roberta.