Michael Keaton sugiere que los universos cinematográficos de Marvel y DC existen gracias a Tim Burton

Michael Keaton como Batman en The Flash (2023)

Ahora que la moneda común es que al año se estrenen varias películas y series inspiradas en cómics, es difícil recordar la época en que las producciones centradas en superhéroes eran escasas o de dudosa calidad. Probablemente, la mayoría coincida en que el primer antecedente de éxito llegó a finales de los ochenta con el estreno de Batman (1989), la película de Tim Burton que reimaginó al hombre murciélago creado por Bob Kane y Bill Finger.

En una entrevista reciente, Michael Keaton, actor que dio vida al enmascarado de Gótica en ese entonces, se refirió al impacto de esa película y sugirió que el trabajo del cineasta fue el puntapié de lo que vino después para el género. “Tim merece un enorme reconocimiento. Lo cambió todo”, declaró Keaton.

“No necesariamente debería decir esto, pero hay una gran posibilidad de que no haya Universo Marvel y no haya Universo DC, sin Tim Burton”. El actor también recordó que su casting como Batman fue recibido inicialmente con controversia y que muchos dudaban del director. Sin embargo, continúa agradecido de que Burton igual haya confiado en él. Cabe mencionar que un año antes Keaton y el director habían trabajado juntos en Beetlejuice, una película con un tono muy diferente.

Aunque todo apunta a que Michael Keaton ya colgó la capa para siempre después de The Flash (2023), volverá a reunirse con el director de Batman para Beetlejuice Beetlejuice, una continuación del éxito de 1988. Además de Keaton, que retoma el rol del fantasma titular, la película también cuenta con las actuaciones de Winona Ryder (Stranger Things), Jenna Ortega (Merlina), Catherine O’Hara (Mi Pobre Angelito), Willem Dafoe (Pobres criaturas) y Monica Belluci (Irreversible).

Beetlejuice Beetlejuice llegará el próximo 05 de septiembre a los cines de Argentina.