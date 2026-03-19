Fortnite vuelve a Google Play y lo celebra con su nueva temporada “Duelo final”

Fortnite - Duelo Final

Después de un largo tiempo fuera, Fortnite ya está de regreso en Google Play a nivel global. El regreso llega tras un acuerdo entre Epic Games y Google que apunta a abrir más el ecosistema Android, algo que, según la compañía, beneficiará tanto a desarrolladores como a jugadores.

Este relanzamiento no llega solo. Coincide con el estreno de la nueva temporada de Batalla Campal, Fortnite: Duelo final, que marca el comienzo de una nueva etapa dentro del juego.

Más allá del clásico modo Battle Royale, Fortnite sigue expandiéndose como plataforma. Actualmente hay más de 345.000 experiencias creadas por la comunidad gracias a Unreal Editor for Fortnite. Entre ellas se pueden encontrar desde modos de carreras hasta propuestas de terror o gestión. Un ejemplo cercano es k1ng 1V1 Build Fight, desarrollado por el creador argentino Tecnefn.

Fortnite - Duelo Final

Uno de los puntos fuertes del regreso a móviles es la flexibilidad. Fortnite vuelve a posicionarse como un juego que podés disfrutar en cualquier momento del día, incluso en sesiones cortas. Con unos minutos alcanza para meterse en una partida, avanzar en distintos modos o simplemente pasar el rato.

Para ponerlo en contexto, el comunicado oficial da algunos datos muy interesantes y divertidos: un viaje promedio en transporte público puede rendir para varias partidas de Batalla Campal, mientras que el tiempo de preparar un asado alcanza para combinar modos como Reload o Rocket Racing. Incluso actividades más largas, como cocinar platos tradicionales, pueden dar lugar a múltiples partidas o ciclos dentro de distintos modos del juego. Y si el tiempo es más ajustado, como un entretiempo de fútbol, también hay espacio para una partida rápida o algunas canciones en Festival.

Fortnite - Duelo Final

Además de su regreso a Google Play, el juego también sigue disponible a través de la Epic Games Store en Android a nivel mundial, y en dispositivos iOS dentro de la Unión Europea. Con este movimiento, Fortnite refuerza su presencia en móviles y apuesta a estar, literalmente, en cualquier momento libre del día.