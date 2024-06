‘Código: Traje Rojo’: la comedia protagonizada por Dwayne Johnson y Chris Evans estrena su primer avance

Después de que Santa Claus –con nombre en clave: Traje Rojo– es secuestrado, el Jefe de Seguridad del Polo Norte (Dwayne Johnson) debe unirse al cazador de recompensas más infame del mundo (Chris Evans) en una misión llena de acción y que los lleva alrededor del mundo para salvar la Navidad.

Dwayne Johnson (también conocido como La Roca) se ha consolidado como uno de los actores más buscados y populares de los últimos años. Su memorable interpretación como el carismático Maui en Moana, junto con su incursión en el universo DC como Black Adam, son algunos de estos ejemplos. No solo ha dejado huella en el ámbito de la animación y los superhéroes, sino que también ha protagonizado una serie de comedias y aventuras, como Jumanji: En la selva (Jumanji: Welcome to the Jungle - 2017), Alerta roja (Red Notice - 2021), Un espía y medio (Central Intelligence - 2016) y Guardianes de la bahía (Baywatch - 2017), entre otras. Ahora, Johnson se prepara para embarcarse en otro proyecto cómico titulado Código: Traje Rojo (Red One), añadiendo otro capítulo a su carrera cinematográfica.

Si bien estamos en junio, la industria nos anticipa un nuevo proyecto navideño con Código: Traje Rojo. Según la sinopsis oficial: “La historia de esta película continuará después de que Santa Claus, cuyo nombre en clave es RED ONE, sea secuestrado. Posteriormente, el Jefe de Seguridad del Polo Norte debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame y peligroso del mundo en una misión llena de acción para salvar la querida Navidad”

El reparto del largometraje, además de Johnson, se completa con Chris Evans (Ghosted, Capitán América y el Soldado del Invierno, Un don excepcional), J. K. Simmons (Whiplash, El hombre araña), Kiernan Shipka (Totally Killer, Twisters, El mundo oculto de Sabrina), Mary Elizabeth Ellis (Santa Clarita Diet, New Girl), Nick Kroll (Big Mouth, Sing), Kristofer Hivju (The Last King, Game of Thrones) y Bonnie Hunt (Milagros inesperados, Más barato por docena).

Captura del tráiler oficial de 'Código: Traje Rojo'

Con respecto al equipo detrás de cámaras, la película fue dirigida por Jake Kasdan (Malas enseñanzas, Jumanji: el siguiente nivel), y el guión fue escrito por Chris Morgan (Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw, Exorcismo en el Vaticano, La momia).

Código: Traje Rojo llegará a los cines de América Latina el próximo 14 de noviembre.