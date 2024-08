The Acolyte: la serie de Star Wars protagonizada por Amandla Stenberg es cancelada tras su primera temporada

The Acolyte

El universo de Star Wars, creado por George Lucas, ha seguido expandiéndose desde la adquisición por parte de Disney. La franquicia ha cosechado éxitos tanto con la trilogía protagonizada por Rey como con series como The Mandalorian y Andor. Sin embargo, este año, llegó a Disney+ The Acolyte, un ambicioso proyecto que no logró captar la atención del público. Como resultado, Lucasfilm decidió cancelarla tras su primera temporada.

La noticia llega un mes después de la finalización de la primera temporada de The Acolyte, que consistió en ocho episodios de una hora. Aunque la serie obtuvo una recepción crítica mayormente positiva con un 78% en Rotten Tomatoes y logró un notable debut con 4,8 millones de vistas en su primer día, convirtiéndose en el estreno de la serie más grande en Disney+ este año, la respuesta de los fanáticos fueron mixtas. A nivel mundial, acumuló 11,1 millones de vistas en cinco días y registró 335 millones de minutos de visualización en su episodio final. A pesar de estos números, se estima que este es uno de los más bajos para un final de una serie en el universo Star Wars hasta ahora.

The Acolyte ofrecía espectaculares secuencias coreográficas de combates con sables de luz y se centraba en un territorio más oscuro y enigmático del universo de Star Wars. La trama siguió el enfrentamiento entre un respetado Maestro Jedi y una peligrosa guerrilla de su pasado. Ambientada al final de la era de la Alta República, aproximadamente 100 años antes de los eventos de Star Wars: Episodio I La amenaza fantasma (Star Wars: Episode I - The Phantom Menace - 1999), la serie exploraba una época turbulenta y desconocida en la galaxia.

Lamentablemente, los seguidores del proyecto no podrán ver cómo concluye el arco de los personajes. Leslye Headland (Muñeca rusa), creadora, directora, productora ejecutiva y showrunner de The Acolyte, había expresado en varias ocasiones su esperanza de renovación e incluso presentó ideas para una segunda temporada

El proyecto contaba con las actuaciones principales de Amandla Stenberg (Los juegos del hambre, Bodies Bodies Bodies) y Lee Jung-jae (Operación Hunt, El juego del calamar). Además, el reparto se completaba con Dafne Keen (La materia oscura, Logan), Jodie Turner-Smith (Sex Education) y Carrie-Anne Moss (Matrix).