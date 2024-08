De ‘Ad Astra’ a ‘Babylon’: un repaso a las películas protagonizadas por Brad Pitt en Disney+

Ad Astra

A lo largo de su carrera, Brad Pitt se ha consolidado como una verdadera leyenda en la industria cinematográfica. El actor ha demostrado su versatilidad al participar en una amplia variedad de géneros, desde dramas intensos como El Club de la Pelea (Fight Club - 1999) hasta comedias como Quémese después de leerse (Burn After Reading - 2008). Se ha destacado por su capacidad para interpretar personajes complejos y memorables, como su papel en Bastardos sin gloria (Inglourious Basterds - 2009). Con su carisma y talento, Pitt ha dejado una huella profunda en películas que van desde éxitos de taquilla hasta producciones más independientes.

En esta ocasión, nos adentraremos en el catálogo de Disney+ y seleccionaremos tres películas en las que Brad Pitt ha brillado. Entre ellas, se encuentra un clásico de acción que redefinió el género, una exploración fascinante de la historia del cine sonoro, y un drama épico que lo llevó al espacio.

Brad Pitt en 'Ad Astra'

En primer lugar, mencionamos Ad Astra, un largometraje dramático de ciencia ficción lanzado en 2019. Esta película, que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia, nos presenta una historia ambientada en un futuro cercano, donde la humanidad se enfrenta a misteriosas amenazas procedentes del espacio. Brad Pitt interpreta a Roy McBride, un astronauta que emprende una peligrosa misión a los confines del sistema solar para descubrir la verdad sobre la desaparición de su padre y detener una catástrofe inminente que podría poner en riesgo la existencia de la Tierra.

Ad Astra no solo es una película de ciencia ficción; también profundiza en las complejas presiones familiares y en el conflicto interno del protagonista con la figura paterna. El guion, escrito por Ethan Gross, quien también trabajó en Klepto, explora temas de soledad, sacrificio y la búsqueda del sentido en un universo vasto y vacío. La dirección estuvo a cargo de James Gray, conocido por su habilidad para narrar historias íntimas y poderosas, como El tiempo del armagedón (Armageddon Time - 2022) y Z: la ciudad perdida (The Lost City of Z - 2016), entre otros.

Aunque el largometraje se centra principalmente en la actuación de Brad Pitt, el elenco de apoyo también incluye notables participaciones de Tommy Lee Jones (Sin lugar para los débiles), Ruth Negga (Presunto inocente), Liv Tyler (Empire Records, Armageddon) y Donald Sutherland (MASH, La isla de las tormentas)

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Brad Pitt, izquierda, y Diego Calva en "Babylon". (Scott Garfield/Paramount Pictures vía AP)

Seguimos con uno de los trabajos más recientes de Brad Pitt, Babylon, lanzado en 2022. Esta ambiciosa película se sumerge en la historia del cine, explorando la transición del cine mudo al sonoro durante la década de 1920. Babylon presenta una visión vibrante y a menudo caótica de cómo este cambio monumental afectó a las producciones cinematográficas, los actores y todo el sistema de la industria del cine. A través de una narrativa épica, el filme captura el impacto cultural y personal de esta transformación en la vida de un grupo de personajes.

El largometraje fue dirigido por Damien Chazelle, un cineasta joven y prometedor que ha incursionado en la industria con obras como Whiplash, El primer hombre en la Luna (First Man - 2018) y la aclamada La La Land.

Además de Pitt, este título cuenta con un impresionante elenco que incluye a Margot Robbie (El lobo de Wall Street), Diego Calva (Bird Box Barcelona), Tobey Maguire (El hombre araña) y Lukas Haas (Lady in White). La colaboración de estos talentosos intérpretes ayuda a dar vida a una historia que explora tanto el esplendor como el tumulto de una época crucial en la historia del cine.

Brad Pitt y Angelina Jolie en la película, Sr. y Sra Smith (Grosby Group)

Sr. y Sra. Smith (Mr. & Mrs. Smith - 2005) es una de las películas más populares en la trayectoria de Brad Pitt. El proyecto de acción cuenta la historia de una pareja de espías que llevan una doble vida sin que el otro lo sepa, hasta que accidentalmente se descubren.

La película fue dirigida por Doug Liman, conocido por otros trabajos como Al filo del mañana (Edge of Tomorrow - 2014), El Duro (Road House - 2024) e Incitadores (The Instigators - 2024). Además de Brad Pitt, la película contó con la participación protagónica de Angelina Jolie (Lara Croft: Tomb Raider, Maléfica, Inocencia interrumpida), así como con Adam Brody (Boda sangrienta, The O.C.), Vince Vaughn (Los caza novias), Kerry Washington (Django sin cadenas) y Keith David (La princesa y el sapo) en otros roles importantes.