El duro: Prime Video confirma que la película protagonizada por Jake Gyllenhaal tendrá una secuela

El duro - Jake Gyllenhaal - Prime Video

Durante la reciente presentación de futuros proyectos por parte de Amazon MGM Studios, se anunció con entusiasmo la producción de una segunda entrega de El duro (Road House). La noticia llega tras el éxito sin precedentes de la primera película, la cual ha atraído a casi 80 millones de espectadores en todo el mundo desde su estreno en Prime Video el pasado 21 de marzo.

Jennifer Salke, directora de la compañía, destacó el logro de la película al atraer a más de 50 millones de espectadores durante sus dos primeros fines de semana, convirtiéndose así en el debut cinematográfico más visto en la historia de Amazon MGM Studios a nivel mundial.

La primera entrega, protagonizada por Jake Gyllenhaal (Secreto en la montaña, Primicia mortal, Spider-Man: lejos de casa), funcionaba como un remake del clásico de 1989 del mismo nombre que contaba con la participación estelar de Patrick Swayze (Ghost: la sombra del amor). El anuncio de una secuela no sorprendió, dado que surgieron rumores sobre nuevas historias en torno a la película cuando se reveló que Gyllenhaal, a través de su productora Nine Stories (Wildlife, Relic, El diablo a todas horas), había firmado un acuerdo con Amazon para la producción conjunta de nuevos proyectos.

El duro - Road House- (Prime Video)

Aunque aún no se ha proporcionado información sobre la trama de la segunda película, se sabe que Gyllenhaal retomará su papel como Dalton, un ex luchador que encuentra trabajo como seguridad en un bar de carretera en los Cayos de Florida, donde se ve envuelto en un misterio que amenaza el aparente paraíso de la zona. El elenco de la primera entrega incluía al boxeador Conor McGregor, Daniela Melchior (El Escuadrón Suicida), Darren Barnet (Yo nunca), Billy Magnussen (Aladdín), Jessica Williams (Shrinking) y Lukas Gage (The White Lotus).

Con esta confirmación, Prime Video continúa consolidándose como una de las plataformas de streaming más exitosas del momento, ofreciendo a los espectadores una amplia gama de contenido, desde películas exitosas cómo La idea de ti (The Idea Of You) y Música hasta series como Fallout y El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power).