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The Sinking City 2 presenta su jugabilidad con un nuevo tráiler

El estudio Frogwares profundiza en el survival horror y presenta un enfoque más personal para su secuela

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The Sinking City 2 presenta un nuevo tráiler.

El estudio ucraniano Frogwares ha anunciado que The Sinking City 2 se lanzará en verano para PlayStation 5, Xbox Series y PC, apostando por una transición hacia el survival horror sin abandonar el componente de investigación que distingue a la compañía. En esta secuela, los jugadores recorrerán una versión decadente de la ciudad ficticia de Arkham, inspirada en los relatos de H.P. Lovecraft, asumiendo el papel del aventurero Calvin Rafferty, quien emprende una búsqueda desesperada para salvar a su pareja Faye después de un ritual onírico fallido que la deja atrapada en un misterioso sueño.

Proceso creativo y cambio de enfoque en el desarrollo

Según el director Alexander Gresko, el cambio de género representa una evolución significativa en el proceso creativo de Frogwares. El equipo ha decidido potenciar los elementos de combate, supervivencia y exploración, respondiendo al interés por una experiencia más inmersiva y desafiante. A pesar de esto, la investigación y la resolución de casos opcionales siguen presentes para quienes deseen profundizar en la narrativa. En esta ocasión, la historia adquiere un carácter más personal, enfocándose en el dilema de Calvin Rafferty y en su lucha moral frente a sucesos sobrenaturales que afectan tanto a él como al destino de los pocos habitantes que permanecen en Arkham tras la devastadora inundación de origen sobrenatural.

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La trama incluye la presencia de criaturas eldritch llamadas los Slither, capaces de poseer y manipular a los muertos, lo que aumenta la sensación de vulnerabilidad y desasosiego tanto entre los supervivientes como en el propio jugador. Los diseñadores han representado la decadencia urbana y social en mansiones en ruinas, mercados inundados y hospitales abandonados, escenarios que pueden explorarse a pie o en bote y que refuerzan la sensación de aislamiento y peligro constante.

Gestión de recursos y dificultad en la supervivencia

Un aspecto fundamental en The Sinking City 2 es la gestión de recursos limitados, diseñada para aumentar la tensión a lo largo de la aventura. Los jugadores deberán recolectar armas y suministros basados en la década de 1920, eligiendo cuidadosamente qué equipamiento portar y cuándo utilizarlo ante la escasez permanente. Esta mecánica obliga a priorizar decisiones en escenarios impredecibles y a explorar minuciosamente los entornos para encontrar materiales y pistas esenciales.

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La supervivencia está estrechamente ligada al enfrentamiento contra abominaciones lovecraftianas. Frogwares ha creado un sistema de combate que incluye tanto el cuerpo a cuerpo como el uso de armas de fuego de la época, considerando el riesgo de desperdiciar munición ante enemigos cuya naturaleza es incierta. Adicionalmente, la posibilidad de investigar y resolver casos secundarios permite desbloquear secretos, mejoras e información adicional sobre el trasfondo del mundo, atendiendo a aquellos jugadores interesados en adentrarse en la mitología del juego.

The Sinking City 2, de Frogwares.
The Sinking City 2, de Frogwares.

Repercusión en la comunidad y expectativas ante el nuevo rumbo

El cambio hacia el survival horror genera tanto expectación como dudas entre los seguidores. Por una parte, se aprecia la madurez en la narrativa y el énfasis en cuestiones morales complejas, una característica del sello de Frogwares, ahora aplicada a un conflicto más íntimo y emocional. Por otra, surgen cuestionamientos sobre si el nuevo enfoque en el combate y la supervivencia mantendrá el equilibrio con las raíces de investigación propias de la saga.

La atmósfera opresiva de Arkham y la presencia de amenazas sobrenaturales como los Slither buscan renovar el miedo entre los jugadores veteranos, al mismo tiempo que atraen a quienes prefieren desafíos intensos y decisiones de peso. El aislamiento de los personajes, la escasez de recursos y la vulnerabilidad ante lo desconocido podrían tener un impacto psicológico mayor que en la entrega anterior. Los desarrolladores confían en que esta adaptación de la fórmula resuene entre la comunidad y que la llegada multiplataforma aumente la difusión de la serie.

Por el momento, la aparición de un tráiler jugable y la promesa de más detalles han generado conversación en foros y redes. Frogwares enfrenta el reto de demostrar que la innovación no sacrifica la esencia de la saga, sino que la somete a prueba en una de las interpretaciones más inquietantes de la América de los años veinte, bajo la constante influencia del universo de Lovecraft.

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