Five Nights at Freddy’s presenta dos nuevos títulos que se suman a la franquicia

La popular franquicia de terror Five Nights at Freddy’s está preparando a sus fanáticos para un año lleno de emociones fuertes. En las últimas semanas, Steel Wool Studios y Mega Cat Studios han anunciado dos nuevos proyectos que expandirán el universo de los animatrónicos más terroríficos de los videojuegos.

Por un lado, Steel Wool Studios sorprendió con un breve video anunciando Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, una nueva entrega original que, aunque escasea en detalles oficiales, se describe como “una nueva pesadilla original en el universo de Five Nights at Freddy’s” adelantando que “para ver el futuro a veces es necesario entender el pasado”.

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit, de Mega Cat Studios.

Mientras tanto, Mega Cat Studios nos invita a sumergirnos en un nuevo tipo de terror con Five Nights at Freddy’s: Into the Pit. Este juego 2D, con una estética visual más caricaturesca, nos ofrece una aventura llena de acción y exploración, donde deberemos enfrentarnos a animatrónicos clásicos y nuevos enemigos en un entorno completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrados la saga.

Ambos títulos demuestran la vitalidad de la franquicia y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos. En cuanto a Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic todavía no existen detalles sobre las plataformas donde lo podremos encontrar ni una ventana de salida estimada más allá del 2025. Five Nights at Freddy’s: Into the Pit ya se encuentra disponible en PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One y Nintendo Switch.