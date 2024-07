Microsoft y la última chance para comprar juegos de Xbox 360 en oferta antes del cierre de su tienda digital

Street Fighter X Tekken | Xbox 360

El 29 de julio se cierra para siempre la tienda digital de Xbox 360. Esto significa que muchos juegos clásicos de la segunda consola de Microsoft dejarán de estar disponibles para su compra, aunque seguirán siendo accesibles si se posee el juego en la biblioteca.

Microsoft nos da una última oportunidad para adquirir estos grandes títulos. Con rebajas de hasta el 95% en títulos no retrocompatibles ponen a esta última gran venta como un evento muy tentador.

La lista es extensa, pero algunos ejemplos incluyen joyas como Space Channel 5 Part 2, Worms Revolution, Space Invaders Extreme, The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena, Street Fighter x Tekken, Alone in the Dark (2008), Kane & Lynch, y muchos más.

Alone in the Dark (2008) | Xbox 360

Además de estas ofertas imperdibles, Microsoft ha lanzado un tema dinámico gratuito para Xbox Series que recrea la interfaz de la ya legendaria Xbox 360. Un homenaje perfecto para despedirse de una consola que marcó a toda una generación.

El cierre definitivo de la tienda de Xbox 360 será el próximo 29 de julio y esta catarata de ofertas en títulos no retrocompatibles ya se encuentra accesible.