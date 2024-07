The First Descendant se ve rodeado de controversias a semanas de su lanzamiento

The First Descendant, de Nexon.

The First Descendant debutó a principios de este mes con una propuesta atractiva: un juego de disparos en tercera persona con cooperativo online, gráficos de alta calidad y un modelo gratuito. La apuesta del estudio coreano Nexon ha sido todo un éxito, con 10 millones de jugadores en su primera semana y una gran cantidad de usuarios simultáneos en Steam. Sin embargo, el éxito no ha estado exento de controversia por parte de la comunidad.

Uno de los aspectos más criticados de The First Descendant ha sido su agresiva monetización. El juego ofrece una experiencia base gratuita, pero para acceder a ciertos personajes, armas y objetos cosméticos, los jugadores deben realizar microtransacciones. Los precios de estos elementos han sido calificados como excesivos por algunos usuarios, especialmente considerando que algunos de ellos caducan después de un tiempo.

Las críticas a The First Descendant no se limitan a su modelo de monetización. Tras el lanzamiento del juego, surgieron acusaciones de plagio por parte de la comunidad, señalando un parecido demasiado grande entre algunos íconos del juego y los utilizados en Destiny 2, el popular shooter de Bungie.

Diversas comparaciones en redes sociales y foros expusieron las similitudes entre los íconos de habilidades, armas y objetos de ambos juegos. Algunos usuarios incluso sugirieron que Nexon había utilizado directamente íconos de Destiny 2 con ligeras modificaciones.

Ante las acusaciones, Nexon emitió un comunicado reconociendo que Destiny 2 había servido como “inspiración” durante el desarrollo de The First Descendant. Sin embargo, la compañía no abordó directamente las acusaciones de plagio y se limitó a prometer “ajustes” para garantizar que los íconos del juego reflejen su “identidad única”.