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WILL: Follow The Light, el próximo juego de TomorrowHead Studio, debuta el 28 de abril

El juego desarrolla una historia de supervivencia y autodescubrimiento en condiciones extremas, marcada por vínculos familiares complejos

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WILL: Follow The Light, de
WILL: Follow The Light, de TomorrowHead Studio.

El próximo 28 de abril se lanza WILL: Follow The Light, el juego de aventura narrativa en primera persona desarrollado por TomorrowHead Studio, en el que los jugadores experimentarán un drama familiar enmarcado en los duros paisajes nórdicos. La historia tiene como protagonista a Will, un farero que vive en una isla remota. Tras recibir un inesperado mensaje de radio sobre una catástrofe en su hogar y la extraña desaparición de su hijo, Will se ve obligado a embarcarse en una peligrosa travesía por mares helados y territorios inexplorados, enfrentando una búsqueda desesperada que pone a prueba tanto su resistencia física como emocional. El juego estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC.

El detonante de la trama sucede durante uno de los habituales turnos solitarios de Will en el faro, cuando una transmisión urgente altera su rutina. Solo, acompañado por el sonido del mar y los recuerdos de su familia, Will inicia un viaje transformador. A bordo de su velero, llamado Molly, navega entre islas desoladas y esquiva tormentas violentas, siguiendo la luz de un faro que simboliza tanto la esperanza como el destino que no puede evitar.

La exploración no se limita al mar: en tierra, los jugadores manejarán un trineo tirado por perros para cruzar montañas nevadas y deberán resolver acertijos inspirados en situaciones reales que desafían tanto la lógica como la fortaleza emocional. Los controles de navegación, desarrollados con el apoyo de navegantes profesionales pero diseñados para ser accesibles, simulan la experiencia de quienes enfrentan las condiciones extremas del norte. Esta aproximación busca crear una inmersión profunda, para que el jugador perciba el esfuerzo y la vulnerabilidad del personaje.

Durante el viaje, Will enfrenta obstáculos que reflejan sus propios conflictos internos. La búsqueda de su hijo se vincula a preguntas sobre la relación con su propio padre y la situación de su esposa, lo que crea una narrativa doble que explora la resiliencia familiar frente a la adversidad.

WILL: Follow The Light, de
WILL: Follow The Light, de TomorrowHead Studio.

La experiencia del jugador va más allá de una historia común de supervivencia. WILL: Follow The Light se presenta como una travesía emocional intensa, pensada para mantener a los jugadores atentos hasta el desenlace. Los paisajes solitarios, inspirados en la estética de juegos como Alan Wake, y el uso de un sonido envolvente refuerzan la sensación de aislamiento, mientras los largos silencios solo se ven interrumpidos por el entorno o el paso de los perros en la nieve.

El juego aborda la relación entre padres e hijos y plantea preguntas sobre responsabilidad, culpa y el anhelo de redención. Estos temas generan una tensión narrativa y empatía, utilizando principalmente la sutileza ambiental en lugar de exposiciones directas, en línea con una tendencia creciente en el género de videojuegos narrativos inmersivos.

A lo largo de la historia, hay puzles y misterios cuya resolución permite avanzar tanto en la trama como en la comprensión de las motivaciones y heridas de los personajes. La inclusión de estaciones meteorológicas y sistemas de navegación basados en la realidad añade autenticidad, acercando la ficción a experiencias reconocibles especialmente para quienes conocen los retos del norte europeo.

El contexto de aislamiento extremo y crisis familiar puede ser especialmente significativo para quienes han atravesado separaciones o situaciones límite. El sentimiento de vulnerabilidad y la necesidad de conservar la esperanza pueden alcanzar al jugador, incentivando reflexiones sobre la salud mental, la importancia de la comunicación y el apoyo durante momentos de crisis, aspectos que han cobrado relevancia global en los últimos años.

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