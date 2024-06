REVIEW | The Acolyte - Episodio 5: Fuerte y al medio

Jedi Padawan Jecki Lon (Dafne Keen) in Lucasfilm's THE ACOLYTE, exclusively on Disney+. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Episodios anteriores:

The Acolyte - Episodio 5

The Acolyte decidió tirar la casa por la ventana en este nuevo episodio semanal y nos entrega altas dosis de acción mientras que define, prácticamente, todos los enigmas narrativos que nos había planteado la primera mitad de la temporada. Ya se está haciendo costumbre que la incógnita sea parte de la serie y, mientras que en episodios pasados me resultaba agobiante, en este episodio en particular la falta de respuestas termina siendo mucho más satisfactoria de cara al futuro.

Un episodio más Star Wars que nunca, mezclando conceptos, estéticas y matices tanto de la trilogía original como de la trilogía de precuelas para entregarnos esta época que ahora conocemos como la Alta República. Hay muchas cosas para hablar de “Noche”, así que vamos a desglosar este episodio.

Osha (Amandla Stenberg) in Lucasfilm's THE ACOLYTE, season one, exclusively on Disney+. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Seguimos viviendo la acción desde Khofar, este nuevo planeta creado para la serie donde habita el maestro Jedi Kalnacca (el wookie). Desde el punto de vista de Osha y después de un pequeño lapso de tiempo ocasionado por un desmayo, vamos a ir descubriendo cuáles son los verdaderos males que enfrentarán nuestros personajes para descubrir los misterios que esconde la trama de The Acolyte.

Venimos hablando de cómo la teoría del “Yin Yang” se viene aplicando en la serie y como la intención es mostrar esa dualidad entre las dos hermanas protagonistas. Si bien esa relación llega a su punto cúlmine y deja abierta la puerta para terminar de reforzar este concepto de “siempre hay mal en el bien y bien en el mal”, sin dudas me parece la trama más apurada donde las decisiones de los personajes, sobre todo las de Mae, parecen fuera de contexto. En una serie que apela al futuro, siempre está la posibilidad de que sea una estrategia en un plan mucho mayor, sin dudas. Hoy por hoy, siento que no le habría venido mal un poco más de tiempo por episodio (los últimos dos no superan los 30 minutos netos).

(L-R): Mae Aniseya (Amandla Stenberg) and Jedi Padawan Jecki Lon (Dafne Keen) in Lucasfilm's THE ACOLYTE, season one, exclusively on Disney+. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Por otro lado, tenemos la extraordinaria figura del Sith. Personaje enigmático que se roba el protagonismo de este episodio no solo para mostrar su verdadera cara sino por las polémicas acciones que toma. Sin duda, es lo mejor del episodio y tiene un tratamiento muy bueno que dejará huellas en la franquicia. También es muy interesante ver cómo el concepto del Sith aún no existía como tal y cómo los personajes interactúan con esa situación.

Los Jedi, por otro lado, y específicamente hablando de Master Sol, son una gran representación de esta facción de personajes de Star Wars. Desde que los conocemos, son personajes ignorantes y, en cierto punto, corruptos. Presos de sus propios ideales. Acá, en el auge de la Alta República, esos ideales están más fuertes y finos que nunca y es este episodio el que nos termina de mostrar la complejidad de lo que significa ser un Jedi y dar la vida por eso.

Master Sol (Lee Jung-jae) in Lucasfilm's THE ACOLYTE, season one, exclusively on Disney+. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Es cierto que la acción, bien plasmada en el capítulo, es uno de los puntos más fuertes: está lleno de batallas entre sables láser y coreografías de pelea. De una manera tan abundante como hace años no veíamos en Star Wars. Sin embargo, estas escenas están repletas de cortes de edición, lo que no me parece una gran decisión.

Me pasa lo mismo con la enorme cantidad de decisiones narrativas que toman en este episodio: shockeantes, sí, y con el objetivo de dejarnos la boca abierta. Lo logran, pero se siente todo muy forzado e incluso demasiado “en tu cara” para ocasionar -justamente- esas sensaciones. Al igual que el arco de Mae, creo que una de las grandes contras que tiene en general esta serie, es la duración de sus capítulos, haciendo que parezca más una película entrecortada que una ficción serializada.

(L-R): Yord Fandar (Charlie Barnett) and Osha (Amandla Stenberg) in Lucasfilm's THE ACOLYTE, season one, exclusively on Disney+. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Star Wars: The Acolyte viene siendo una serie consistente en su calidad y en su intención, pero eso no le da la definición que necesita para terminar de explotar. Este episodio demostró que hay aún mucho por ver y que la capacidad de esta obra es bastante más extensa de lo que pensábamos.

Me queda la sensación de que ciertas decisiones están tomándose muy rápido y que la trama está yendo hacia un lado muy ambicioso para solo quedar tres capítulos. Tocará esperar a la semana que viene y ver con qué nos sorprende The Acolyte esta vez.

7 La fuerza a fuego lento Un buen episodio de acción que pone el acelerador en una serie que no terminaba de arrancar. Disponible en Disney+