Bungie permite descargar tres expansiones gratuitas antes de la llegada de ‘Destiny 2: The Final Shape’

Destiny 2 | Desarrollador: Bungie Studios

Los usuarios de Destiny 2 están a tiempo de ponerse al día con las últimas expansiones del juego antes de la llegada de Destiny 2: The Final Shape, el nuevo contenido descargable que estará disponible a partir del 4 junio. El estudio desarrollador Bungie anunció que, a través del Expansion Open Access Month, los jugadores podrán descargar expansiones del juego de manera gratuita.

De esta manera, los fanáticos que posean la versión base de Destiny 2 van a poder acceder a las tres campañas, Destiny 2: Shadowkeep, Destiny 2: Beyond Light y Destiny 2: The Witch Queen completamente gratis, del 8 de mayo al 3 de junio. Esto brinda a la comunidad tres años de contenido para que lo disfruten sin costo adicional.

Además, los suscriptores del nivel más económico de PlayStation Plus también tienen la posibilidad de descargar de manera gratuita Destiny 2: Lightfall, la última expansión del juego. Este paquete descargable de expansiones incluye todo el contenido de la temporada del año 6 del juego.

Entonces, los jugadores tendrán acceso a todos los elementos de Season of Defiance, Season of the Deep, Season of the Witch y Season of the Wish. Otro detalle importante es que los usuarios conservarán todo el equipamiento que obtengan, incluso si finalmente no adquieren las expansiones, después de que finalice este mes de pruebas gratuitas.

Bungie busca incentivar a los usuarios y preparar el terreno antes de la llegada de Destiny 2: The Final Shape, la expansión que introducirá a una nueva facción enemiga como no lo hacía desde el 2018, denominada The Dread. Los guardianes deberán hacerles frente a rivales ágiles especialistas en combate, otros que vuelan y utilizan armas y una tercera clase que limita el movimiento de los jugadores a distancia.

Por otro lado, hay buenas noticias para los defensores de la paz, ya que podrán acceder a una nueva subclase que manipula los poderes de la Oscuridad y de la Luz al mismo tiempo. Esta revelación cambia el paradigma y renueva parte de la mitología de Destiny, otorgando un aire fresco a una franquicia que celebra su décimo aniversario desde el lanzamiento del juego original.