El icónico Terry Bogard vuelve a escena en un nuevo tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves

Los favoritos de los aficionados y las caras nuevas se enfrentan en la arena.

En un momento de prosperidad para los juegos de pelea gracias a Mortal Kombat 1, Street Fighter 6 y Tekken 8, llega nueva información de una franquicia muy querida por los fans pero que hace mucho tiempo no se presentaba a combatir con una nueva entrega. SNK confirmó los cinco primeros personajes de Fatal Fury: City of the Wolves para 2025.

Sin embargo, hace tiempo se sabía que la saga Fatal Fury estaba de regreso: en agosto de 2022 se anunció la nueva entrega y el año pasado se lanzó un teaser del juego. Muy poco material para varios años esperando novedades. Para apaciguar las aguas, ya tenemos entre nosotros los cinco primeros personajes que se medirán mano a mano gracias a un nuevo tráiler.

En el regreso de la saga, fueron presentados Rock Howard, Hotaru Futaba, Tizoc, Preecha y Terry Bogard, uno de los protagonistas más queridos e icónicos de la franquicia, con su estilo característico de larga cabellera rubia, chaleco y gorra roja. En el tráiler presenta una indumentaria más tradicional, pero no dudamos que su clásico outfit estará disponible para utilizar. Bogard participó en diferentes colaboraciones con otras franquicias, como cuando el battle royale Fall Guys recibió su skin.

Fatal Fury: City of the Wolves | SNK Corporation

Todavía falta mucha información de lo nuevo de SNK, quien tuvo su primer título de la licencia con Fatal Fury: King of Fighters en 1991 para Neo Geo y su último juego hace 25 años con Garou: Mark of the Wolves. No obstante, Fatal Fury: City of the Wolves es un hecho para principios de 2025, aunque todavía no se confirmó para qué consolas estará disponible.