Epic Games Store anuncia a Call of the Wild: The Angler y Invincible Presents: Atom Eve como juegos gratuitos

Los jueves es uno de los mejores días de la semana para todos los usuarios de Epic Games Store, ya que se presentan los nuevos juegos gratuitos disponibles para la plataforma. Tras poder disfrutar de Deus Ex: Makind Divided y The Bridge, la compañía ya anunció que Call of the Wild: The Angler y Invincible Presents: Atom Eve serán los siguientes para descargar a partir del 21 de marzo.

Por un lado, de la mano de Expansive Worlds, creadores del proyecto The Hunter, Call of the Wild: The Angler es una experiencia de pesca en mundo abierto. Un simulador con una gran ambientación para disfrutar de la experiencia de la naturaleza.

En Invincible Presents: Atom Eve, nos metemos en el mundo de los cómics de superhéroes más subidos de todo. En este juego de combate por turnos, las decisiones que tomemos determinarán la clase de héroe que elijamos ser, como también de qué manera se desenvolverá la historia.

Sumado a este anuncio, la empresa compartió las ofertas de primavera vigentes hasta el 28 de marzo. Los jugadores podrán adquirir EA SPORTS FC 24 por $14 usd, Alan Wake 2 a $34,39 usd y Avatar: Frontier of Pandora por $41,99 usd, posicionándose en el primer puesto de ventas de la tienda.

Una nueva modalidad en la que está incursionando Epic Games trata sobre promover su programa de recompensas. En esta semana de ofertas, confirmó un descuento del 5% al 10% para que los usuarios puedan aprovechar.

Tomando en cuenta el 2023, Epic Games Store llegó a obsequiar 86 títulos de manera gratuita, mientras que en 2022 alcanzó la cifra de 99 juegos.